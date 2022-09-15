〈房產〉近3年全台房價所得比雙位數增加 台南增31%居冠

統計官方公布房價所得比資料顯示，3 年期間全台房價所得比持續攀升，2019 年第一季為 8.66 倍，今年第一季已攀升到 9.58 倍，增幅達 11%，3 年期間普遍購屋負擔都變得更沉重，主要都會區中以台南增幅最大，3 年期間房價所得比大增 31%，台中、高雄與新竹增幅也達 16%-19%，都是購屋負擔明顯增加的區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一段時間雖然有疫情等因素干擾，不過民眾對於通膨的預期強烈，帶動房價出現一波明顯走揚，尤其有科技公司投資設廠題材的區域，房價更是出現一大波漲勢，連帶房價所得比與房貸負擔率都有感攀升，現在買房子的負擔的確比 3 年前增加許多。

統計顯示，2019 年第一季全台的房價所得比還在 8.66 倍，代表一間房子的總價約為家庭可支配所得的 8.66 倍，不過隨房價快速攀升，今年第一季已經增加到 9.58 倍，房價所得比最高的台北市，一般家庭得 16 年不吃不喝才能買得起一間房子，增幅最大的是台南市，2019 年第一季的房價所得比才僅 7 倍，今年第一季已經大幅拉高至 9 倍，增幅高達 31%。

台中市近三年房價所得比則是從 9.74 倍增加到 11.26 倍，增幅達 16%，高雄市則是從 7.5 倍增加到 8.89 倍，增幅也達 19%，新竹縣市則是房價所得比較 3 年前增加 17%，統計顯示這些區域的房價都出現一大波漲幅。

曾敬德指出，整體房價飆高帶動房價所得比攀升，購屋人只能越貸越多與越貸越久，而過去一些房價所得比還在 7 倍左右的區域，包括台南市、高雄市、新竹地區，因為房價基期低與科技業設廠投資題材，反而成為房價飆漲最大的區域。