〈房產〉危老多誘因足 北市上半年億元透天交易集中士林、大同

房仲業者統計今年上半年北市億元級透天厝交易狀況，結果逾億元案件共計 21 件，略低於去年同期 24 件，總揭露金額 45 億元，其中北市各行政區中，士林共 6 件，大同區共 5 件，近半數億元透天交易都集中在士林與大同，反觀市中心的大安、松山、信義區，億元透天交易顯得靜悄悄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德分析，老舊透天要能改建有三大關鍵，包含「低店效、高容積、可整合」，低店效可以增加房東參與改建的意願，高容積獲得高容積獎勵後更具開發效應，另外周邊若是類似老舊透天多，則更擴大開發規模，容易拉高產品價值。

曾敬德指出，北市發展早建築普遍老舊，平均住宅屋齡 37 年，一方面既有房子老舊，但都市內又缺乏大型重劃區供給，因此開發商就趁著危老等政策利多，尋找大地坪的產品進行改建，因此大地坪的透天產品，尤其是主幹道上商業區的透天厝，更是含金量甚高的標的，不過地主也清楚自家資產的身價，不見得會直接釋出，可能有機會就會參與實質改建，但也有因為繼承後需要分家產，才對外釋出。

統計顯示，2021 年上半年億元透天北市揭露共 24 筆，揭露熱區是士林區的 7 件，中山區 5 件，今年上半年熱區則仍舊是士林區的 6 件，其次則是大同區的 5 件，反觀市中心的信義區、松山區、大安區、中正區的億元透天交易揭露非常稀有，市中心的土地與透天仍相當值錢，區域內也有不少透天拆掉參與危老改建，研判地主就直接參與改建分回房產，大多數的地主不見得想賣掉變現。