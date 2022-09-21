南韓9月前20天出口下滑 但半導體輸出年增3.4%

南韓 9 月前 20 天出現 41 億美元貿易逆差，其中出口年減 8.7% 至 329.6 億美元 (約新台幣 1.04 兆元)，不過半導體輸出年增 3.4%。

該段期間因適逢中秋節連續假日，開工日數為 13 天，較去年同期減少 1.5 天，每日平均出口額年增 1.8%。

南韓關稅廳周三 (21 日) 公布 9 月 1~20 日期間的進出口統計數據，其中出口額年減 8.7% 至 329.6 億美元，但是每日平均出口額年增 1.8%，進口額年增 6.1% 至 370.6 億美元，每日平均進口額年增 18.3%。

南韓 9 月的前 20 天出現 41 億美元貿易逆差，而在截至 2022 年 9 月 20 日為止，南韓 2022 年所累計的貿易逆差已高達 292.13 億美元

以行業區分，南韓 9 月前 20 天期間的半導體出口額年增 3.4%；而在上個月，南韓半導體輸出年減 7.8% 至 107.8 億美元，是近 26 個月以來的首度萎縮。

另外，9 月前 20 天的石油製品輸出年增 38.8%；汽車和汽車零件輸出則分別較去年同期減少 7.5% 和 12.3%。

以國家區分，南韓 9 月前 20 天對主要貿易夥伴的出口下滑。其中，對中國出口年減 14%，對美國出口年減 1.1%，對歐盟出口年減 15.3%。

進口方面，俄烏局勢所導致的能源價格飆漲，是造成南韓進口額大增的主因。據統計數字，南韓 9 月前 20 天的原油進口年增 16.1%，天然氣進口年增 106.9%。