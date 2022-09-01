南韓8月貿易逆差創新紀錄 增加韓元下行壓力

南韓 8 月出口成長放緩，但進口加速，出現創紀錄的貿易逆差，這增加了韓元的下行壓力，韓元目前已經徘徊在 13 年低點附近。

南韓貿易部門周四 (1 日) 公布數據顯示，貿易逆差幾乎增了一倍，達到近 95 億美元，為追溯到至少 2000 年數據以來的最高逆差。其中，出口成長 6.6%，超過經濟學家預期的 5.6%。進口成長 28.2%。

28.2% 的進口增幅，遠快於前一個月的 21.8% 和預期的 22.9%，達到有記錄以來的最大單月增幅。

這使貿易逆差達到 94.7 億美元，幾乎是上個月 48.0 億美元的兩倍，連續第 5 個月出現逆差，也是有記錄以來的最大單月逆差數額。

南韓的貿易表現被視為國際需求的重要晴雨表，因為它為全球經濟生產晶片、顯示器和成品油等關鍵產品。

Meritz Securities 首席經濟學家 Lee Seung-hoon 認為，儘管出口增長放緩，但由於大宗商品價格高企，進口保持增長，原油占南韓進口的一半以上。

他表示，貿易差額將在一段時間內保持逆差，但未來收窄的可能性更大，因為油價處於下降趨勢，並會反映在滯後一個月的進口上。

創紀錄的貿易逆差給韓元帶來了更大壓力，韓元兌美元今年迄今已貶值逾 11%，至 2009 年 4 月以來新低。

南韓央行上週將政策利率上調 25 個百分點，並暗示將進一步收緊政策，部分是為了應對韓元的疲軟。央行總裁李昌鏞在上周參加傑克森霍爾會議時，與全球央行一起，重申願意繼續收緊貨幣政策，直到通膨顯著放緩。

全球半導體需求逐漸下降也加劇了南韓的出口危機，半導體是南韓最大的出口收入來源。