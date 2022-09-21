日本日經指數收於兩個月低點 投資人觀望美日央行會議

投資人等待即將揭曉的美國聯準會及日本央行政策決議，華爾街及亞股普遍下跌，日本股市周三 (21 日) 跌逾 1%，至兩個多月以來新低。

日經指數周三收盤下跌 1.36%，至 27313.13 點，為 7 月 19 日以來的最低收盤價位。東證綜合指數下跌 1.36%，至 9 月 7 日以來新低。

Aizawa Securities 分析師 Yasushi Yokoyama 表示，如果聯準會一如多數人預期，本周宣布升息 75 基點，市場動盪仍將避免不了，投資者甚至已經看向下一次升息。

與此相反，日本央行預計不太可能改變其鴿派路線，穩居今年唯一沒有升息的主要央行。雖然日本通膨已經連續 5 個月高出 2% 的目標水準，但對決策影響不大。

摩根大通經濟學家 Yuka Mera 發布報告認為，到目前為止，日本的價格上漲明顯來自於食品，因此雖然 8 月加速，並不會促使日本央行改變政策。

報告稱：「至於貨幣政策調整，日本央行將需要看到物價壓力擴大，尤其是在服務和薪資通膨方面。」

日本公債殖利率在央行會議前上漲，5 年期公債漲 1 個基點至 0.060%，此前一度升至 0.065%，為今年 6 月以來最高。央行早上還臨時實施臨時性公債買進，但反應平淡。

日元兌美元匯率略低於 144，徘徊在 24 年低點附近。