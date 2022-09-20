網購需求萎縮下 運力過剩恐成美物流業新難題

疫情期間網購需求暴增，使聯邦快遞 (FedEx)、UPS 等物流公司因運力不足而面臨沈重負擔。隨著網購需求下滑，過剩的運力反而成為今年物流業必須應付的一道難題。

從去年感恩節周末到年底購物季高峰期，網購需求逐漸萎縮，即使越來越多消費者重回實體門市，加上食品、燃料等成本壓縮可自由支配支出，聯邦快遞、UPS 和美國郵政 (USPS) 卻仍持續增添設備與人力。

目前這些公司可處理的假期包裹數量已達到 1.1 億件 / 日。快遞物流顧問公司 ShipMatrix 總裁 Satish Jindel 表示，這恐怕已遠遠超過旺季時的理貨水平，即 1800 萬件 / 日。

他說，這種不平衡的狀態可能導致一種結果，即若快遞公司不在旺季減少招聘，將面臨財務上的挑戰，因為宅配到府服務利潤較低，很難抵銷招募工讀人力所產生的額外成本。

根據 Jindel 說法，在 2020 年和 2021 年的假期送貨高峰期，需求量分別較運力高出 720 萬件 / 日和 130 萬件 / 日。

聯邦快遞上周示警，全球需求放緩幅度已超出預期，將透過減少工時和合併配送中心來削減成本。然而，UPS 一位發言人表示，公司堅持延續去年的計畫，招聘至少 10 萬名季節性人力。

不過，也有專家認為，市場的動態變化代表著聯邦快遞和 UPS 明年可能更願意祭出折扣優惠來留住客戶。