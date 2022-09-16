景氣風向球示警！聯邦快遞取消全年財測並推動撙節 盤後暴跌16% 

美國物流巨頭聯邦快遞 (FedEx) 表示，由於總經趨勢大幅惡化，將取消 6 月發布的 2023 會計年度財測，該公司並宣布關閉多處辦公室、停飛貨機等多項撙節措施，周四 (15 日) 盤後應聲重挫約 16%，美股期指也走低。

聯邦快遞業務遍布全球，且貨物種類繁多，被視為景氣風向球。該公司預定下周四盤後公布 2023 年度第 1 季 (8 月 31 日止) 財報，卻提前發布初步數據。

根據周四盤後的初步財報，聯邦快遞第 1 季調整後每股盈餘 3.44 美元、營收 232 億美元，不如華爾街預估的每股 5.14 美元、235.9 億美元。

今年 6 月剛接任聯邦快遞執行長的 Raj Subramaniam 在新聞稿中說：「上季最後幾個禮拜，由於海內外的總經趨勢大幅惡化，全球貨運量呈現下滑。」

為了撙節成本，聯邦快遞將關閉 90 個辦事處和五個企業辦公室、停飛部分貨機、減少周日的地面快遞，並延後招募人力和取消專案，但未提及是否裁員。該公司並將全年資本支出削減 5 億美元，如今為 63 億美元。

展望本季 (第 2 季)，聯邦快遞調整後每股盈餘至少為 2.75 美元，營收介在 235 億至 240 億美元，仍不如華爾街預估的每股 5.48 美元、248.6 億美元。

截稿前，聯邦快遞 (FDX-US) 周四盤後股價重挫 16%，同業 UPS(UPS-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 也受連累，各跌 5.7%、1.8%。

美股道瓊期指下跌 137 點或 0.44%，標普 500 期指、那斯達克 100 期指分別跌 0.51%、0.60%。三大指數周線正邁向五周以來的第四度收黑。

聯邦快遞表示，亞洲地區總經環境疲弱、歐洲服務面臨挑戰，導致第 1 季財報不如預期，最大部門 FedEx Express 的營收比公司先前預估減少約 5 億美元。

而以運送美國電商包裹為主的 FedEx Ground，第 1 季營收也比公司預估低約 3 億美元。此外，雖然貨運量下滑，整體營運費用依然高昂。

聯邦快遞正面對維權投資人提高獲利能力的要求、及部分地面包裹承包商盼能減輕燃料和人力成本等壓力。該股股價今年來至周四收盤共下跌 21%，超過標普和道瓊同期各為 18% 和 15% 的跌幅。