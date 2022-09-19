〈東洋流感疫苗〉攜中華奧會 捐贈千劑細胞流感疫苗

東洋 (4105-TW) 今 (19) 日宣布與中華奧會合作，由於南半球國家已經出現新冠與流感病毒的雙疫情夾擊，為讓奧運選手能安心出國比賽，今年提供 1000 劑細胞流感疫苗給體育界。

東洋董事長林全表示，公司長期注重企業社會責任與公益回饋，去年就提供 1000 劑細胞流感疫苗給臺北醫學大學做為公益防疫使用。由於南半球國家已出現新冠與流感病毒「雙疫夾擊」，對於經常出國爭取榮譽的選手是不小的心理壓力，為了讓選手安心，東洋響應奧會運動科學理念，將目前製程最先進、不容易產生變異的細胞流感疫苗提供給選手。

中華奧會主席林鴻道指出，奧會積極以科學化的方法為運動員增強體能、健康、營養，精準提升運動實力，而運動帶來健康，疫苗也是追求健康，二者雖然手段與方式不同，但目標完全一致。

美國 CDC 提到，流感疫苗的病毒株在雞胚培養製造過程中，可能會產生雞蛋適應性突變，降低對 H3N2 病毒株的保護力，不過採用細胞培養病毒株的流感疫苗並沒有此問題，仍可精準複製相同的病毒株。而東洋就是提供細胞流感疫苗。

美國感染症醫學會期刊《 Clinical Infectious Diseases》針對 2017-2018 年間，9.2 萬名接種細胞流感疫苗和 126.2 萬名接種雞胚培養流感疫苗的民眾，進行疫苗保護效果的差異比對，結果發現細胞流感疫苗預防類流感疾病的保護力比雞胚流感疫苗高出 36.2%。