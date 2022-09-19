〈電信頻譜超標〉合併後頻率資源大增 台灣大：整體仍少於競業

電信三雄爭論合併後頻譜超標議題，中華電 (2412-TW) 認為，台灣大 (3045-TW) 併購台灣之星後，頻率資源將大幅增加。對此，台灣大今 (19) 日晚間回應，即使兩家業者合併後，整體頻寬仍少於競業，且頻率重新繳回再分配也損及用戶權益。

台灣大認為，三大電信合併案通過後將展現新態勢，遠傳合併亞太電形成的新遠傳，將擁有 3GHz 以下頻寬達 210M、中華電則有 200M，新台灣大則為 180M，若以總頻寬 580M 計算，三家都有頻段超過三分之一的問題。

另外，以每百萬用戶可使用頻寬來看，新遠傳將有 916 萬用戶，每百萬用戶使用頻寬為 22.93 MHz、新台灣大共 978 萬用戶，每百萬用戶使用頻寬為 18.4MHz，從總頻寬或每百萬用戶使用頻寬而言，合併後的新台灣大頻寬仍少於競業。

台灣大強調，為全力維護用戶權益，且能及時解決三家業者共同有的超頻問題，盼主管機關援引無線電頻率使用管理辦法第 12 條第 4 項之條文「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」妥為裁處。

台灣大指出，台灣之星 200 多萬用戶目前所使用的 900 頻段 10MHz x 2，若繳回 5MHz x 2，形同用戶在手機低頻 900 頻段馬上減少使用原頻段的一半，若依競業以一己之私而罔顧公眾權益之意見，將嚴重損害用戶權益，實不足採，應交由主管機關合併考量。

針對中華電提及多出的頻譜應繳回、重新釋出進行公開競標，台灣大對此回應，頻率重新繳回再分配，除了勞師動眾、曠日費時更損及用戶權益，相信主管機關定能發揮治理智慧，鼓勵業者致力提供全台消費者更穩定及多元的服務。

中華電日前提到，業者完成合併後，頻率資源將大幅增加，以「台台併」為例，6GHz 以下總頻寬從 170MHz 增加至 270MHz，大幅提升 6 成，而用戶數則從 710 萬擴增到 980 萬戶，增加 4 成左右。

台灣大將比合併前，有更充裕的頻寬來提供服務，在用戶服務品質、頻率使用效率皆可獲得提升，隨著競爭力提升下，沒有理由再要求主管機關允許其頻寬超標。