〈東洋展望〉新總座提三大策略 目標5年營收翻倍

東洋 (4105-TW) 新任總經理侯靜蘭今 (1) 日表示，雖然上任至今才三個月，但期望透過新藥上市、海內外市場布局、研發製造代工等三項策略，目標 5 年讓公司營收翻倍成長。

談到短期營運策略，侯靜蘭說，東洋癌症相關產品營收比重達 6 成，將會是重要布局領域、與國外藥廠的合作案，未來幾年會有新藥上市，另外疫苗、麻醉、醫療保健品會增加產品線。

其中，疫苗方面，東洋除了代理進口流感疫苗，今年將供應 113 萬劑公費疫苗與 23 劑自費疫苗外，也拿到新適應症，流感疫苗施打對象擴展至 6 個月至 3 歲幼童族群，有望增加流感疫苗出貨量，此外，含佐劑的流感疫苗新品、適用於 65 歲以上的族群，預計明年首季取證。

侯靜蘭表示，根據國際期刊《Nature》最新資料顯示，由於今年冬天可能遭到新冠病毒與流感病毒雙疫情衝擊，若施打流感疫苗可以增加 36% 保護力、重症率可以降低 89%，預期今年仍有一定的施打率。

侯靜蘭具有 30 年國際藥品營銷以及企業教練管理專才經驗，曾任諾華腫瘤亞洲區負責人，接任東洋總座三個月來，都在與公司內部交流，她表示，由於外商與本土企業經營方式仍有落差，因此也在鼓勵同仁創新、發言。

她進一步指出，領導者最重要的是帶人帶心，其次才是建立公司制度與管理。因此，不論是帶領亞洲團隊或台灣東洋團隊，自己會先描繪團隊工作願景並藉此激發團隊熱情，最後再根據組織特色制定戰略目標。