台積電南科工業再生水廠正式啟用 明年底每日供應2萬噸

台積電 (2330-TW) 南科工業再生水廠，由中鼎集團 (9933-TW) 承攬興建，今 (19) 日舉辦啟用典禮，中鼎總裁余俊彥指出，這是首座民間再生水廠，今年底每日將供應 5000 噸再生水，目標在 2023 年底每日供應到 2 萬噸。

「南科工業再生水廠興建及操作營運案」是南科內第一座由民間企業自行投資開發興建的再生水廠，中鼎受台積電委託進行投資設計、興建及 20 年操作營運。

南科再生水廠處理的廢水來源，包括製程廢水及南科綜合廢水處理廠的放流水，中鼎採用創新技術，以低污染負荷的高級生物處理程序，使處理後的水質優於傳統生物處理方式，並降低能源耗損、減少污泥產生。

中鼎指出，南科再生水廠通水後，2023 年每日供應 2 萬噸水。另外，台積電使用永康及安平再生水廠的民生再生水，也將透南科再生水廠監控後一併轉供，總計每日可供應 6.7 萬噸再生水。

未來台積電也計畫擴建南科工業再生水廠規模，透過運用鄰近南科焚化爐的餘熱，將南科再生水廠產生的廢水蒸發、凝結後回收，達每日 3.6 萬噸的工業再生水，做到廢水零排放，實踐循環經濟。

中鼎指出，台積電南科工業再生水廠創新的綠色技術，是全球業界第一座再生工業廢水回用至半導體製程的再生水廠，供水後，可有效緩解大台南地區的供水壓力。