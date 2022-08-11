東洋取得雲頂新耀抗菌藥獨家代理 明年Q2取證上市

東洋 (4105-TW) 今 (11) 日宣布，與新藥公司雲頂新耀合作並取得其新型抗菌藥物在台獨家授權，新型抗菌藥物已向台灣 TFDA 提出新藥查驗登記申請(NDA)，預計明年第二季取得藥證、上市，搶攻逾 4 億元商機。

東洋總經理侯靜蘭表示，該新型抗菌藥物具有廣譜特性，可治療常見的革蘭氏陰性菌、革蘭氏陽性菌感染，也可用於多重抗藥性菌株，也就是「超級細菌」的感染，歐美先進國家已批准該藥用於治療成人複雜性腹腔內感染。

此外，研究發現，由於該藥有低副作用與良好的組織滲透性，未來有機會應用在肺部與血液的相關感染。根據 2021 年最新市場調查，台灣現行同類藥物市場規模，約新台幣 4.4 億元。

東洋指出，細菌對抗生素產生抗藥性已是醫界憂心的問題，除了對單一抗生素的抗藥性外，近年流行病學更發現「超級細菌」感染案例有逐漸增加趨勢，而目前臨床能選擇的治療藥物有限。

侯靜蘭補充，雲頂新耀致力於新型藥物開發、滿足癌症、自體免疫、心腎疾病及感染等醫療重要需求的國際生物製藥公司，曾獲得企業創新、精準醫療等多項殊榮與肯定，具國際市場競爭力。

雲頂新耀首席執行官薄科瑞表示，旗下用於治療成人複雜性腹腔內感染的新型抗菌藥物，在台灣進入新藥查驗登記，不僅代表雲頂新耀與東洋完成階段性的目標，也象徵雙方對該藥品進入台灣市場邁開重要的一步。

侯靜蘭也指出，東洋不僅自行開發新藥博益欣及困難學名藥 Lipo-AB 外，也代理多項抗生素產品，在重症抗生素針劑銷售額達台灣前三大。由於抗生素治療著重在地臨床數據，公司長期與各級醫院合作，執行多起臨床試驗，進一步與醫療團隊成為夥伴關係。