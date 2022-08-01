〈東洋展望〉複製台灣模式拓展東南亞市場 海外營收比重拚逾10%

東洋 (4105-TW) 除了積極強化國內市場外，也將台灣營運模式複製到其他亞洲地區，尤其東南亞市場為主要布局重心，侯靜蘭認為，短期會先提升菲律賓業績，並持續深耕泰國與越南，逐步將海外營收提升至雙位數。

侯靜蘭表示，海外布局以泰國、越南、菲律賓等三個國家為主，並複製東洋在台灣的營運模式以及提供完整的產品線，包括癌症用藥、學名藥、困難學名藥、疫苗等。

其中，泰國是目前東洋主要的海外布局市場，侯靜蘭說，雖然泰國保險制度複雜，但醫院系統模式與台灣相近，較容易複製既有的商業模式；越南則是偏重公費制度，不過一樣可以複製台灣模式。

另外，菲律賓近年受到疫情、經濟衝擊影響，醫療市場有所改變，且自費市場比重提升，較難複製台灣的商業模式，預期透過產品的差異化、做出價格區隔，仍可以搶攻當地市場。

東洋海外營收比重約 6%，侯靜蘭預期，三大東南亞市場布局發酵，新加坡、馬來西亞、印尼等也會拓展，加上亞洲國家醫療市場逐步提升，未來幾年海外營收比重會提升至雙位數。

綜觀國際醫療發展趨勢，侯靜蘭認為，智慧醫療必然是下一個醫學里程碑，雖然台灣電子科技產業和數位科技表現突出，但臨床醫療應用上還有相當大的成長空間，目前是以肺癌診斷判定，透過影像來確定癌症時期、糖尿病視網膜病變檢測等最常見。

東洋為跨足智慧醫療領域，與緯創醫學合作智慧輔具，由緯創拿下加拿大公司授權、東洋為代理商，目前已導入 3-5 家醫院，由於目前單價高，推廣上有難度，不過期望未來尋加拿大商業模式，可以導入居家使用。