東洋臉書曬插秧樂 總座侯靜蘭：讓共好串連更多美好

台灣東洋 (4105-TW) 新任總座侯靜蘭上任後，除積極發展營運設下 5 年業績翻倍目標外，也接軌國際同步深化 ESG 行動。

台灣東洋臉書日前指出，今年首度結合「永續環境」、「社會公益」、「員工樂活」面向，啟動無毒耕種的「耕著東洋挺健康」契作認購計畫，藉此呼籲大眾重視健康也讓共好串連更多美好。

台灣東洋是致力於癌症、重症抗感染與醫療保健領域的國際藥廠，總經理侯靜蘭於今年 4 月 18 日上任，在日前記者會上，已對台灣東洋訂下新藥上市、海內外市場布局、研發製造代工等三項重要發展策略，要使台灣東洋達到 5 年業績翻倍也邁向國際的雙重目標。

除積極發展本業，台灣東洋近年投入社會公益更是不遺餘力。台灣東洋日前就在官方臉書分享總座侯靜蘭，帶領員工與家屬近 100 人下田插秧啟動「耕著東洋挺健康」的永續活動，並指出這是台灣東洋第一次在 ESG 行動上有全新的做法，希望藉此支持小農的無毒耕種、讓員工體驗農家趣也將收成的無毒健康米捐助給弱勢團體。總經理侯靜蘭表示，「台灣東洋要從關心健康本業出發」並串連不同美好理念，希望連結更多力量一起構築中長期的永續計畫。

台灣東洋表示，今年發起的「耕著東洋挺健康」是與桃園大溪堅持無毒耕種的小農合作並認購 13,000 多公斤的健康稻米，會選擇大溪小農就是因為鄰近台灣東洋中壢廠區，希望從在地關懷角度支持友善農業、為環境留下一片良田；此外，臉書也提到，這項永續行動除了保障小農收入外，種植出的穀物也會捐給有需要的公益團體，讓美好心意可以不斷循環。

台灣東洋近來除透過各藥品臨床進度來厚植國際發展實力外，也積極引進新品佈局國內市場。例如代理的四價流感疫苗於 6 月獲得食藥署核批，取得六個月以上至三歲嬰幼兒童新適應症，這表示台灣東洋細胞流感疫苗，經醫師評估後，只要是六個月以上民眾都能施打。

此外，考量老年人防疫需求，台灣東洋也規劃於明年上市含佐劑的新型流感疫苗。日前也發佈新聞稿，指與跨國公司雲頂新耀合作，取得新型抗菌藥物的台灣獨家授權，目前已向食藥署提出新藥查驗登記申請 (NDA)，最快可望於明年第 2 季取得藥證上市，瞄準每年約 4.4 億元的台灣市場。

先前台灣東洋法說會上，總經理侯靜蘭也說，旗下抗黴菌藥 Lipo-AB 希望能在今年通過美國 FDA 查廠並於年底前領證；用於治療卵巢癌的微脂體藥物 Pegylipo 也已啟動臨床試驗，希望能在 2024 年底前領證。

而治療肢端肥大症的微球藥物 Octreotide LAR，目前進度則是已展開生體相等性的 BE 試驗。相關藥品的成功開發都會為公司挹注里程碑金，希望海內外一起發展增添成長動能。

詳情請見東洋臉書：https://www.facebook.com/ttybiopharm/?ref=page_internal