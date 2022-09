Bed Bath & Beyond保留嬰兒品牌Buybuy Baby 到底是好是壞？

陷入困境的家居用品零售商 Bed Bath & Beyond Inc (BBBY-US) 正在關閉店面和裁員,並徹底改革其商品戰略,但其能否很快恢復獲利,可能取決於能否吸引目前每年花費 182 億美元購買嬰兒用品的美國購物者。

根據 GlobalData 的數據,該公司的 Buybuy Baby 部門是美國最大的專業嬰兒產品零售商。但其他零售商如 Gap Inc (GPS-US) 的 Banana Republic 和藥房零售商 Rite Aid (RAD-US) 也正在銷銷嬰兒用品,填補了 2017 年嬰兒反斗城 (Babies "R" Us) 母公司玩具反斗城 (Toys ‘R’ Us) 破產留下的空白。

一位知情人士說,本在股東壓力下要出售 Buybuy Baby 的 Bed Bath&Beyond,在 8 月突然改變立場繼續持有,讓該公司獲得最近 3.75 億美元的貸款,這是它最近可以借到的最高金額。消息人士說,Bed Bath & Beyond 也堅持繼續擁有 Buybuy Baby,因為相信它將繼續成長,可能使其以後能夠以更高價格出售,或者至少適度改善 Bad Bath & Beyond 未來的財務狀況。

雖然 Buybuy Baby 和嬰兒反斗城之間有些相似之處,但兩者仍有關鍵差異,最終 Buybuy Baby 可能還會出售。

熟悉 Bed Bath & Beyond 和玩具反斗城案例的人士說,銀行家幾年前曾研究過出售嬰兒反斗城,但發現分拆過於復雜,因為該連鎖店主要在與玩具反斗城店面相同的零售地點營運,而且每個地點都是共同租賃。

消息人士指出,相較之下,Buybuy Baby 大部分都在獨立零售店營運,這使得該連鎖店最終銷售變得更加簡單。

但在營運層面,Buybuy Baby 面臨挑戰,尤其是在服裝領域。NielsenIQ 數據顯示,嬰兒食品和配方奶粉的成長率最為強勁,截至 7 月 30 日的過去一年,嬰兒食品的銷售額成長了 15.2%,配方奶粉和營養飲料的銷售額成長 8.7%。

最近,在紐約市的兩家 Buybuy Baby 商店,購物者掃空了貨架上的愛迪達幼兒運動服、Juicy Couture 連體衣、Calvin Klein 服裝和 Nike 嬰兒包。但這兩家商店的嬰兒食品庫存不足。

GlobalData Retail 總經理桑德斯 (Neil Saunders) 說,這種限制「削弱了作為滿足所有嬰兒需求的一站式商店的地位」,不像亞馬遜 (AMZN-US) 和大眾零售商沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US),後者「在一家店內銷售各種嬰兒用品」。

Huntington Private Bank 資深股票分析師克林克 (David Klink) 說,嬰兒用品連鎖店仍然是母公司「皇冠上的明珠」。

Buybuy Baby 在截至 2022 年 2 月 26 日的最近一個財年銷售額為 14 億美元,約占 Bed Bath & Beyond 總銷售額 78.7 億美元的 18%。

Bed Bath & Beyond 沒有提供 Buybuy Baby 的獲利數據,但卻公布了一些同店銷售額的單季數據。根據財報聲明,Buybuy Baby 的可比銷售額在最近幾季一直優於 Bed Bath & Beyond 品牌,即使兩者在截至 5 月的 2022 財年第 1 季均出現下滑。

根據 GlobalData 的數據,與母公司相比,Buybuy Baby 至少在 2021 年之前都是獲利的。Bed Bath & Beyond 截至 2021 年 2 月的財年虧損 1.5 億美元,截至 2022 年 2 月的財年淨虧損 5.596 億美元。

根據美國疾病控制和預防中心 (CDC) 的國家衛生統計中心 (NCHS) 資料,美國 2021 年出生率是 7 年來首次上升。嬰兒用品的潛在市場是巨大的;根據衡量商店活動的 NielsenIQ 的數據,截至 8 月 27 日的 12 個月中,美國嬰兒護理產品的總支出成長了 8%。

但是,如果由於持續與陷入困境的母公司 Bed Bath & Beyond 綁在一起而導致其價值受到侵蝕,那麼留下 Buybuy Baby 部門可能會有風險;因為母公司背負著 14 億美元的債務。