財務長跳樓自殺 Bed Bath & Beyond股價大跌

在財務長墜樓身亡後，陷入困境的零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 股價在周二 (6 日) 盤前交易中大跌。

由於投資人在阿納爾 (Gustavo Arnal) 去世後評估該公司的領導危機，該股股價下跌超過 15%。警方表示，阿納爾周五 (2 日) 從曼哈頓市中心的一棟建築物墜落身亡。該市法醫辦公室後來裁定死亡為自殺。

該公司最近取消了包括營運長在內的一些高管職位，以試圖努力重新贏得投資人信心和客戶。該公司目前還在尋找永久 CEO。 Bed Bath & Beyond 在公司前​​領導人特里頓 (Mark Tritton) 於 6 月被董事會罷免後，由臨時 CEO 戈夫 (Sue Gove) 負責營運。

這家總部位於紐澤西州的公司上周宣布，已獲得超過 5 億美元的新融資，其中包括一筆貸款。它還制訂了一系列重振業務的舉措，包括關閉約 150 家門市、裁員和全面改革其商品戰略。

在新冠疫情開始後，阿納爾於 2020 年從總部位於倫敦的化妝品公司雅芳 (Avon) 加入 Bed Bath & Beyond。他還在寶潔公司 (PG-US) 工作了 20 年。

Bed Bath & Beyond 周日 (4 日) 發表一份關於他去世的聲明表示，阿納爾「在整個新冠疫情期間領導該該公司發揮了重要作用」。