投資人預期Fed擴大升息幅度 2年期美債殖利率升破3.9%

由於投資人預期將進一步升息以抑制通膨，美國國債殖利率周五 (16 日) 進一步上漲。

截至美東時間上午 6:30，2 年期國債殖利率攀升 3 個基點至 3.903%，為 2007 年以來的最高水平。2 年期國債對政策決策高度敏感，因為它被普遍認為是投資人認為 Fed 政策在不久將來走勢的指標。

在周四 (15 日) 飆升後，10 年期國債殖利率上升 1.4 個基點至 3.473%。30 年和 5 年美國國債殖利率保持穩定，上漲約 1 個基點。30 年期國債上升 1.2 個基點至 3.492%，5 年期國債上漲 1.5 個基點至 3.689%。

殖利率與價格走勢相反，代表著較低的價格會導致殖利率上升，反之亦然。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

美國勞工部周四公布數據顯示，初請失業金人數連續第 5 周下降。數據還顯示，繼 7 月下降後，8 月零售額意外成長 0.3%。

這些強勁的經濟數據向投資人證明，Fed 可以輕鬆地繼續升息，而不會冒著對經濟施加太大壓力的風險。Fed 將於下周開會。

分析師表示，Fed 可能會將利率提高 1 個百分點，即 100 個基點。這將是 40 年來最大幅度的一次升息。