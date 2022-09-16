全球貨運市場低迷 經濟疲軟讓聖誕節旺季蒙塵

聯邦快遞（FedEx）與國泰航空等全球貿易領頭羊給今年年底的假日購物季蒙上一層陰影，這些企業認為，業務成長放緩表明消費者需求比預期還弱，聖誕節恐難出現業績大豐收。

聯邦快遞周四美股盤後發布獲利預警並撤回先前發布的財測，同時預估全球需求放緩從 8 月底加速，而到 11 月當季將進一步惡化。與此同時，該公司執行長 Raj Subramaniam 受訪時表示，他相信全球經濟即將步入衰退。

另一方面，香港國泰航空 (0293-HK) 也發出警告，表示由於通膨與中國對疫情的政策，今年貨運旺季可能比去年更弱，而法國運輸公司 CMA CGM 也稱，疲弱的消費者支出抑制航運需求與運費價格。

根據貨運訂艙平台 Freightos Group 數據顯示，自今年年初以來，從亞洲到美國的遠洋貨櫃運費已下跌近四分之三，創下 2020 年 5 月以來新低，反映出需求下滑。另外 WorldACD Market Data 數據，全球航空貨運量在 9 月的第 1 周年減 11%，數據顯示，目前還沒有明顯的復甦跡象。

值得注意的是，波羅的海航空貨運指數在去年 12 月因疫情引發的旺季成長創下歷史新高，然而自此之後至今已下跌近 40%。國際指標 TAC Index 在每周市場更新報告中表示，通常每年在這個時候，隨傳統旺季臨近價格會走強，但目前幾乎沒有出現這樣的跡象。

摩根大通分析師表示，中國重新開放並未引發「貨運朝」，對貨運需求來說是一個負面訊號，同時隨著聯邦快遞發布獲利預警以及把財測撤回，將該股股票評等從「增持」（overweight）下調至「中性」（neutral）。

在這種悲觀前景出現之際，全球消費者正艱難應對食品、燃料與住房價格飆升影響。隨中國嚴厲的新冠疫情措施對經濟造成衝擊，該國越來越多購物豪邁的消費者也正在收緊錢包。

截稿前，聯邦快遞 (FDX-US) 早盤下跌 22.13%，每股暫報 159.56 美元。