加密貨幣詐騙案頻傳 6位美參議員質問祖克伯：Meta打算怎麼管？

6 位美國參議員致信臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)，要求提供有關該公司如何打擊加密貨幣詐騙行為的細節。

參議員在信中表達對 Meta 公司旗下平台 (含臉書、Instagram 和 WhatsApp) 大量發生加密貨幣詐騙事件的擔憂，稱 Meta 旗下平台是「詐騙者的獵場」。

該信由 5 位民主黨參議員 Robert Menendez、Sherrod Brown、Elizabeth Warren 、Dianne Feinstein 和 Cory Booker，以及 1 位無黨派獨立議員 Bernie Sanders 簽署。

這封載明日期為周四的信函寫道：「基於在其他社交媒體平台和 app 發生詐騙的近期報導頻傳，我們擔心 Meta 為加密貨幣詐騙行為提供溫床，對消費者造成重大傷害。」

信中還引用聯邦貿易委員會 (FTC) 的數據，自 2021 年 1 月 1 日到 2022 年 3 月 31 日，向 FTC 提交的有關加密貨幣詐欺報告中，49% 表示該騙局起源於社交媒體。

該封信補充，「回報在社交媒體網站遭詐騙損失加密貨幣的消費者中，32% 的人認為騙局起源於 Instagram，26% 的人歸咎臉書，而 9% 則稱在 WhatsApp 上遭詐騙。」

該信指稱，詐騙者話術眾多，包括以投資為幌子或羅織浪漫騙局等，受害者損失總額約達 4.17 億美元。

參議員要求祖克伯在 10 月 24 日之前回答該公司旗下平台如何打擊加密貨幣詐騙的一系列問題。Meta 尚未回應媒體的置評請求。

Meta 周五 (9 日) 上漲 4.37%，收每股 169.15 美元，但今年迄今股價仍有近 50% 跌幅。

全球最大加密貨幣比特幣周五上漲至 2.1 萬美元以上。