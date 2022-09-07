加密貨幣賣壓重 比特幣徘迴在1.8萬美元 測試今年低點

繼拋售潮帶動加密貨幣總市值跌破 1 兆美元後，全球最大加密貨幣比特幣周三 (7 日) 於 1.8 萬美元區間徘徊，測試今年低點。

周三 (7 日) 截稿前，比特幣跌 5.7% 至 18,704.34 美元，失守 19,000 美元關卡，單日最低為 18,559 美元。該幣今年迄今已崩跌逾一倍，本周挫逾 6%。

實質利率飆升正在為風險資產帶來壓力，就連加密貨幣也不例外。在持續回檔之下，比特幣正接近 6 月時創下的年內低點，即 17,601 美元，當時幾間加密貨幣公司陸續宣告破產。

IDEG 資產管理公司投資主管 Kevin Loo 說：「比特幣目前正低於 2 萬美元，之前就曾經跌到這裡，但實際上可能會再更低一點。」

與此同時，以太幣周三 (7 日) 截稿前下跌 8.3%，至 1504.9 美元，今年迄今已挫逾六成。

儘管如此，對以太坊合併升級的樂觀情緒依然存在，部份分析師希望升級行動能吸引更多資金流入以太幣或其他數位資產。

以太坊本月將進行兩階段的升級合併，第一階段的「Bellatrix 升級」已於昨 (6 日) 晚間完成，第二階段的「Paris 升級」定於 9 月 10-20 日間進行，完成後，以太坊區塊鏈將從原先的工作證明機制 (PoW) 轉向權益證明機制 (PoS)，可大幅減少資源消耗。