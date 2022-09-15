南韓加密幣Terra創始人權道亨 恐鋃鐺入獄

加密幣 Terra 發行公司 Terraform Labs 因涉嫌違反《資本市場法》，南韓法院周三 (14 日) 對其共同創辦人權道亨 (Kwon Do-hyung，Do Kwon) 發出逮捕令。

穩定幣 TerraUSD(UST) 在今年 5 月崩盤，導致全球投資人損失約 400 億美元；而 TerraUSD 和姊妹幣 Luna 的合併總損失更高達 600 億美元。該起崩盤事件也對加密貨幣市場帶來廣泛衝擊，損失規模逾 5000 億美元。

現年 31 歲的權道亨畢業於美國史丹佛大學，曾在美國微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 擔任軟體工程師。他在 2018 年 1 月與 Daniel Shin 共同創立 Terraform Labs，且於 2018 年 4 月在新加坡完成公司註冊。該公司聲稱要創建一個現代金融體系，其使用者可不依賴銀行或其他中間人來進行複雜的金融交易。

權道亨和 Daniel Shin 自 2018 年開始推廣數位貨幣 Luna，也在 2019 年首度發行 Luna 並賣給投資人。到了 2020 年，Terraform Labs 發表 Terra 區塊鏈的穩定幣 TerraUSD，並啟動 DeFi (去中心化金融) 合成資產協議 Mirror Protol(MIR)，允許用戶創建和交易「鏡像資產」(mAssets)。

然而，美國證券交易委員會 (SEC) 在 2021 年 5 月就針對 Mirror Protocol 展開調查，也傳喚權道亨要求他提供相關證詞；SEC 接著也在同年 11 月宣布對 Terraform Labs 和權道亨提起傳票執法行動，要清查是否有違反聯邦證券法規，包括未登記證券銷售、未註冊經紀商或交易商、未註冊投資公司從事證券交易等。

其實早在過去就有部分經濟學家提出警告，他們認為 TerraUSD 恐怕會在某一天崩盤。不過當時該說法被權道亨嗤之以鼻，還嘲諷批評者太窮，自己無暇應付。

現在權道亨落得如此下場，也必須提醒投資人應更加謹慎、避免落入陷阱。