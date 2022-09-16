賣在事實？以太坊合併成功 以太幣卻大跌近8%

眾所期待的以太坊合併周四 (15 日) 完成後，卻帶動了「賣在事實 (sell-the-news)」的操作，以太幣 (ETH) 連兩日下挫，整體數位貨幣走弱。

據 Coindesk 報價，截至台北時間周五 14:32，以太幣 24 小時下跌約 7.9%，報 1471 美元，在周四下午，以太坊才剛完成合併順利升級。比特幣也已跌到 2 萬美元下方，暫報 19779 美元，24 小時下跌 1.5%。

加密貨幣交易所 BeQuant 研究主管 Martha Reyes 表示，圍繞合併題材的興奮已經結束，短期看不到有對以太幣的催化劑。

以太幣自 6 月中旬之後轉強，但這波漲勢已由前月的高點縮減近一半，其他主要山寨幣也動盪走弱。

初步來看，以太坊合併期間避免了重大的技術故障，但實際效用仍待觀察。

以太坊開發者 Preston Van Loon 表示，本次合併絕對是成功的，接下來將隨時間推移，可以評估升級的優點是否顯現。

rhino.fi 協議創辦人、執行長 Will Harborne 認為，許多人認為合併可能會讓以太坊處理速度加快或更便宜。但結果沒有，對終端用戶或開發人員來說，以太坊在合併前後應該沒有明顯差異。

今年，受到收緊貨幣政策以對抗高通膨的拖累，加密貨幣價格與其他風險較高的資產一起暴跌。 MVIS CryptoCompare 數字資產 100 指數在 2022 年下跌了近 60%。

Bizantine Capital 合夥人 March Zheng 表示，如果這次合併發生在去年，以太幣可能早已突破 8000 美元。