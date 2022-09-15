台灣企業領袖100強 裕隆集團執行長嚴陳莉蓮入列

由《哈佛商業評論》(Harvard Business Review，HBR) 評比的〈台灣企業領袖 100 強〉結果公布，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮首度以裕融企業 (9941-TW) 董事長入選，成百強名單中少數女性企業家，此為嚴陳莉蓮繼 2021 年獲評為「台灣最佳女性 CEO 前 20 強」後，連續 2 年獲專業經營管理獎項，展現其務實經營和創新領導管理能力。

嚴陳莉蓮自 2018 年接掌事業以來，推動裕隆集團務實轉型，展開旗下汽車、金融水平、營建、紡織等事業體經營多角化、多品牌的市場戰略與布局，接任 3 年即帶領集團事業體全面轉盈，企業經營績效亮眼。

而裕融在嚴陳莉蓮 2019 年接任董事長後，市值成長 567 億元，任內總股東報酬率達 103%，每季平均稅後盈餘 (EPS) 達 4.43 元，其高成長的經營績效表現，更成為集團獲利重要引擎。

今年，裕融因應中長期業務發展成長的資金需求，辦理現金增資，以每股 150 元發行 5 萬張，順利募集 75 億元，展現投資人對裕融前景發展深具信心。

裕融 8 月合併營收 32.01 億元，已連續 4 個月創單月新高紀錄，累計前 8 月合併營收 236.4 億元、年增 12.7%，自結 8 月稅後純益 5.8 億元，年增 14.1%，稅後純益來到 39.9 億元，創同期新高。

若就裕融先前公布的第三季財務預測來看，預估在整體資產餘額持續成長和高獲利性產品比重提升下，營收高標可達 96 億元，年增近 19%，EPS 最高則為 3.67 元，將優於去年同期的 3 元。

在嚴陳莉蓮帶領下，除了裕融和旗下金融水平事業體展現穩健成長動能，集團汽車、營建等事業體也展現多角化經營布局成效。

其中，納智捷首款新世代純電休旅 n⁷9 月 1 日起首發預購，市場反應超乎預期，預計明年下半年上市；而占地 4.3 萬坪的新店裕隆城，預計明年開幕，屆時將結合集團汽車價值鏈創新移動生活，打造成休閒娛樂、美食購物、文創藝文的服務生活圈，為集團的生活產業和房地產事業帶來更大的綜效。

《哈佛商業評論》自 2016 年起，自台灣上市公司市值前 300 大的企業名單中，針對各公司領導人進行評選，每 2 年公布一次台灣企業領袖 100 強名單，評選指標依據領導人上任以來的財務指標，包括「任內市值成長金額」、「任內累計總股東報酬率」(TSR)、每季 EPS，以及今年首度納入的 ESG 指標。

而今年評選出的 100 強台灣企業領袖，創造企業總市值共高達 33.03 兆元，占台股上市企業總市值 64.4%。