〈裕隆集團展望〉晶片短缺仍是隱憂 下修今年國內車市規模至42萬台

裕隆 (2201-TW) 今 (26) 日召開法說會時指出，由於車用晶片缺料仍未緩解，加上升息和通膨因素導致經濟成長放緩，預估今年國內車市銷量約 42 萬台，較原先預期的 43.6 萬台規模下修，幅度約 3.6%。

裕隆表示，國內車市上半年銷量不如原先預期，原因在於中國封城影響層面大且時間長，影響零組件供應，加上車用晶片短缺所致，而目前看來，下半年仍有晶片缺料隱憂。

對於中國車市，裕隆認為，當地疫情有效控制使汽車供應鏈已全面恢復生產，再加上刺激消費政策活絡汽車市場，據中汽協預估，今年中國整體車市銷量可達 2700 萬台。

另外，關於新店裕隆城商業區開發進度，裕隆說明，商場建物樓層規劃為 B3-8F，約為 4.3 萬坪，其中，B1F-4F 為誠品商場、5F-6F 為商場、7F-8F 為威秀影廳，目前使照變更相關工程已完成，預計本季可取得核准函，室內裝修工程作業持續進行中，而誠品和威秀已陸續展開點交工作。

裕隆預計，裕隆城商業區於明年年中商場開幕，完整年度租金可進帳約 3-3.5 億元，有望逐年上升到每年 4 億元。

對於轉投資新安東京因防疫險理賠產生重大虧損，裕隆表示，此事件是一次性影響，對裕隆明年損益影響將回歸正常，後續會視全年損益與現金狀況擬定適合股利分派案。