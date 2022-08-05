裕隆集團等兩大股東支持 新安東京海上產險擬增資147億元

防疫保單理賠壓力龐大，新安東京海上產險的兩大股東—裕隆集團與日本東京海上決議支持該公司提出的 147 億元增資計畫。

裕隆集團旗下裕隆汽車 (2201-TW)、中華汽車 (2204-TW) 董事會今 (5) 日通過對新安東京海上產險增資案，裕隆汽車及中華汽車分別對新安東京海上產險增資 25.66 億元及 30.35 億元，經過這次增資後，裕隆汽車持股預期由 17.39% 增為 17.46%、中華汽車持股則預期由 20.57% 增為 20.65%，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京海上產險總持股計畫由 49.33% 增為 49.48%。

而日本東京海上對新安東京海上產險的持股則計畫由 48.94% 增為 50.18%。最終股比數字尚待八 8 月中旬新安東京海上產險臨時股東會會後確定。

新安東京海上產險表示，裕隆集團及東京海上兩大股東認為此次防疫險是一次性損失，新安東京海上產險未來仍極具經營價值，期望藉由這次的增資，在新的股權架構下，結合日本東京海上的產險商品開發及裕隆集團的汽車價值鏈優勢，股東雙方更能發揮互補資源，在未來仍會穩定成長的台灣產險市場裡，為重新出發的新安東京海上產險創造更多的競爭優勢。

今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京海上產險截至 6 月底已受理防疫險保單近 12 萬件，理賠金額約 58.8 億元，除已受理金額外，第二季財報也採穩健保守原則認列賠款準備，以致於新安東京海上產險上半年稅後淨損 240 億元，其中，認列防疫險損失 (含賠款準備提列) 為 290 億元，在此情況下，為強化公司資本結構，新安東京海上產險規劃進行增資 147 億元，裕隆集團相關出資公司及日本東京海上董事會都在各自董事會中通過對新安東京海上產險的增資案。

新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆汽車、中華汽車上半年業外虧損，影響上半年獲利，評估此事件乃一次性影響，裕隆汽車與中華汽車今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。