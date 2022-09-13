Lucid電動車續航力超越特斯拉 分析師給予「買進」評級

電動車新創公司 Lucid(LCID-US) 在近日獲得了華爾街分析師看好，原因是該公司電池技術優異，續航能力甚至超越電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)。

華爾街投行 R.F. Lafferty 分析師 Jaime Perez 給予 Lucid「買進」(Buy) 的評級，目標價為每股 19 美元。

Perez 在報告中指出，Lucid 的電動車電池組技術出色，具有長續航能力和強大的馬力，使該公司在純電車市場中脫穎而出。純電車 Lucid Air Dream Edition 一次充電可行駛約 520 英里，並擁有約 1,100 匹馬力。

Lucid Air Dream Edition 系列電動車電池容量約為 112 千瓦時，每千瓦時電力的續航約為 4.4 英里。相比之下，特斯拉 Model Y 每次充電的續行約為每千瓦時電力 4 英里。

據彭博社的統計，評價 Lucid 的 6 位分析師中，有 3 位分析師給予的評級為「買入」，2 名分析師評級為「持有」，1 名分析師評級為「賣出」。

由於供應鏈和物流瓶頸帶來挑戰遲遲未解， Lucid 先前調降全年產量目標至僅 6000-7000 輛，較 2 月時預估的 1.2-1.4 萬輛砍半，並宣布任命新高層來管理公司物流事務。

不過，Lucid 指出，目前豪華電動車 Lucid Air 的預訂量已超過 3.7 萬輛，高於 5 月時的 3 萬多輛，潛在銷售額約 35 億美元。