美墨高層官員聚首 商討半導體、電動車供應鏈合作機會

美國、墨西哥官員周一 (12 日) 表示，有機會利用拜登政府對半導體業的巨額補貼措施，來推動雙邊供應鏈整合， 並透過墨西哥的鋰礦國有化計畫，在電動車生產方面展開合作。

兩國高層官員周一在墨西哥首都舉行的高階經濟對話 (High-Level Economic Dialogue) 上討論合作機會，旨在瞄準亞洲在半導體和電動車電池方面的優勢。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 和商務部長雷蒙多 (Gina Raimundo) 與墨西哥總統歐布拉多 (Andrés Manuel López Obrador) 談話時，提到墨西哥有機會利用美國近期通過的半導體補貼措施，來促進晶片製造和研發。

布林肯表示，半導體供應鏈的重要元素已在墨西哥建立起來，英特爾、Skyworks 在內的美國企業均開始在墨西哥部分地區進行晶片研發、設計、組裝和試產作業。

另外，墨西哥外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 透露，總統已向美方官員說明讓墨西哥北邊城市索諾拉 (Sonora) 成為鋰礦、電動車和太陽能生產領頭羊的願景。厄伯拉特說，這代表墨西哥將有更多的就業機會、更多的整合，可望以雙倍的速度帶動經濟成長。

為強化對鋰礦資源的掌握，墨西哥 5 月通過鋰礦國有化法案，並在上月宣布成立墨西哥國有鋰業公司，攬下國內所有鋰礦開採和探勘作業。

談到美墨之間在能源領域的貿易衝突，兩國官員試圖淡化爭端，強調這並非本次會談的議程，雙方貿易協議中有單獨程序來解決這些紛爭。