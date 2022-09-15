通膨頑強難平 IMF總裁籲各國央行須堅定對抗

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周三（14 日）表示各國央行必須堅持不懈對抗通膨，同時也承認許多經濟學家去年預測通膨將有所緩解是錯誤的。

喬治艾娃稱通膨不僅頑強，而且影響層面還比預期中的廣泛，而這意味著各國央行總裁必須要堅持不懈的對抗通膨。

喬治艾娃在與法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 的會議上表示，如果財政政策與貨幣政策行之有效，明年的痛苦可能會減輕。相反的，若財政政策沒有足夠的針對性，就有可能成為「貨幣政策的敵人」，加劇通貨膨脹。

她也說，高漲的通膨只是全球經濟面臨不確定性與困難的一個片段。新冠肺炎疫情與俄烏戰爭都在加劇物價飆升和生活成本危機。

與此同時，IMF 在另一篇部落格文章中警告，高油價正在推高所有消費價格，如果這些二級效應持續下去，可能會導致薪資 - 物價螺旋上升，認為央行官員應該「堅定」做出回應。

IMF 援引一項針對 39 個歐洲國家的研究稱，當整體通膨以達到高點時，薪資往往會在油價衝擊下增加更多，而這表明當高通膨侵蝕生活水準時，民眾更有可能對物價上漲做出反應，報告也指出第二輪影響越大，薪資 - 物價螺旋上升的風險就越大。

IMF 表示，如果油價衝擊規模大且持續，就可能導致通膨與通膨預期持續上升，這應由貨幣政策應對。另外，油價高漲意味著民眾必須支出更多的生活成本，然而即使在高通膨環境下，薪資也將在一年後趨於穩定，而非繼續以穩定速度成長。

該機構補充稱：「雖然目前高通膨持續把生活成本推得比一般水準高，但只要各國央行保持足夠警覺的情況下，最後不一定會演變成通膨持續上升。」