研調：動力電池進入高速成長期 2030年估全球規模超過3TWh

TrendForce 今 (14) 日表示，隨著全球同步朝淨零碳排目標前進，交通領域加速電動化，新能源汽車產業迎來高速成長期，推升動力電池需求快速增長，2024 年全球動力電池市場規模將首度從 GW 邁進 TW，2030 年將超過 3TWh，其中，中國在全球市占率約 45%。

TrendForce 統計，全球前十大動力電池廠包含寧德時代、LG 新能源、比亞迪、中創新航、三星 SDI、松下等，截至 2025 年的動力與儲能電池產能規劃達到 4.2TWh，中國廠商約占 3.1TWh，電池產能擴張速度和規模領先全球。

值得注意的是，由於電動汽車和儲能市場需求高速成長，帶動電池產業景氣熱絡，關鍵材料供需因此失衡，尤其最上游的鋰、鈷、鎳等貴金屬，供給增速追不上下游需求成長，導致下游品牌受上游擴產制約，因此相關業者多加碼布局礦產資源，期望加快供給速度。

TrendForce 認為，動力電池產業 TWh 智造時代來臨，產業鏈供給形成巨大挑戰，也考驗設備廠能否加速滿足客戶產能擴張的需求，以及大規模製造對設備能效的提升和降低成本的需求。

由於目前受制礦產資源增產週期，預期短期碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰電池材料價格難以顯著下滑，2024 年之前電池成本壓力較大。