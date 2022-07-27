〈台泥儲能布局〉大直充電站啟用 全台首個適用電動車專屬費率站點

台泥 (1101-TW) 子公司台泥儲能今 (27) 日啟用位於台北大直的 NHOA.TCC 樂群新世代充電站，除了是太陽能發電、儲能以及快充三合一站點外，也是國內第一個適用政府電動車專屬費率的充電站。

台泥表示，樂群充電站場域中，包含子公司台泥儲能 145kW 的電池儲能系統與能源管理系統，並使用能元科技的高階三元鋰電池，透過儲能設備緩衝，離峰時間儲電、尖峰時段放電，並提高電力系統效率，減少台電電網負擔。

此外，樂群站也成為經濟部與台電六月推動電動車專屬費率後，第一個合格申請使用的充電站，電動車專屬費率尖離峰電價差距四倍，藉此分流用電，減輕電網在用電高峰期的負荷；而站體設計從燈招到照明全部取自站體頂部發電的太陽能，一年可發電 7200 度、為地球減碳約 3600 公斤。

除了整個場域的低碳設計，樂群站也提供預約充電服務，且因應相關電力設備建置，站點也規劃了消防系統，台泥表示，希望樂群低碳充電站能成為台北市倡議減碳的一處示範場域。

台北市政府 3 月公布「2050 淨零行動白皮書」，預計今年減碳 18.6 萬噸，並在 2030 年減碳 40%、2040 年減碳 65%，2050 年達到淨零排放。台泥儲能也響應「公私協力共創零碳永續台北城」政策方向，參與了 2021 年北市府推動的「電動車快充站試辦計畫」。

其中，台泥儲能負責規畫建置的台北市公有樂群停車場充電站，成為北市府試辦五處充電站當中，首個完工啟用站點。