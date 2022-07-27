〈台泥儲能布局〉張安平：台灣電網韌性不夠 儲能技術在地化成關鍵

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (27) 日表示，能源是未來經濟發展的背景，目前台灣電網韌性不夠，才會有近期頻繁跳電的情況發生，因此集團持續投入儲能布局，除了強化電網穩定外，也希望藉此讓國內能掌握更多關鍵的儲能技術及在地化供應。

張安平表示，優化能源效率中，節能是一部分，另一部分就是靠儲能；太陽能、風力等發電都是靠環境，發電會有起伏，儲能就是要讓綠電供應平穩化，現在台電花很大心血在規劃，台泥也向台電申請很多點，許多大型儲能計畫都在進行當中。

張安平進一步指出，儲能設備雖然沒有補助，但會讓能源可以更有效率的使用，且能源是將來經濟的背景，另一方面，能源科技中若不佔一些自有技術的話，被國際掌控不是好事情。

他強調，台泥會做能源、儲能就是希望盡可能相關技術留在國內，而不是像有一些業者都從國外進口安裝，雖然目前集團在台投資充電樁、儲能設備都不賺錢，但仍會持續優化，希望未來轉盈，不過，台泥集團在歐美的儲能業務都有獲利。

台泥認為，在全球 RE100 氣候倡議下預料將帶動台灣工業綠電及儲能的龐大需求，政府對於台灣能源轉型，再生能源規劃，到 2025 年需求為 27GW，要讓綠電能夠被充分有效運用，相對應的儲能需求比例須達到綠電的 20%，也就是 2025 年全台至少需要 5GW 的儲能。

依照台泥規劃，預計到 2023 年底集團本身就有 528.7MWh 電池安裝容量；台泥再生能源到明年底，也有 164.64MW 的建置容量，預計到 2025 年將建置超過 500MW，當中涵蓋光電、風電、地熱等多元能源類型。