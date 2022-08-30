冬季儲能進展佳 歐洲天然氣儲量有望提前兩個月達標

即使面臨俄羅斯限制供氣、天然氣價格飆升等一連串能源危機，歐洲仍有望提前兩個月實現天然氣儲備目標。

Gas Infrastructure Europe 庫存數據顯示，截至 8 月 27 日，歐盟的天然氣儲備量已達 79.4%，距離原定 11 月 1 日前要達成的 80% 目標僅剩一步之遙。

觀察各國儲備進度，葡萄牙天然氣儲備已滿，波蘭也幾乎達到 100%，義大利為 81%，匈牙利和保加利亞分別為 62% 和 60%。

德國經濟部長 Robert Habeck 周末表示，目前天然氣儲備進展良好，預料下月就能實現 85% 的國內儲備目標。法國能源巨頭 Engie 執行副總裁 Claire Waysand 周一則稱，目前法國有九成以上的天然氣儲備庫都已滿載，在平均氣溫下，法國應有足夠的燃料可過冬。

隨著俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 周三 (31 日) 開始北溪管線 (Nord Stream) 的維護作業，天然氣儲備能讓歐盟更有餘裕應付供應衝擊，並提供約 25-30% 的額外燃料讓歐洲國家能在冬季使用。

在德國表示天然氣儲量補充進度超前後，歐洲天然氣期貨價格周一 (29 日) 一度創下 3 月以來最大跌幅。然而，雖然部分價格壓力獲得緩解，但仍幾乎是一年前的 6 倍高。

為了降低對俄羅斯天然氣的依賴，並強化今年冬季和未來供暖季節的能源供應安全，歐盟執員會年初提議，將今年冬季天然氣儲存目標設在 80%，其後每年冬季前儲量至少達到 90%，至 2025 年止。

執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周一也宣布，為了抑制不斷飆升的電力成本，短期內將干預電力市場，目標為打破天然氣和電價之間的關聯。