紐澳加拿大房價出現二位數下跌 全球房市泡沫警訊

在美加、紐澳、英國、瑞典等地房市，由於借貸成本飆升，可觀察到買家退縮、房價下跌的現象。尤其是加拿大、紐澳等地房市泡沫，已出現二位數房價下跌，經濟學家認為，全球房市下跌才剛拉開序幕。

雖然目前房市的衰退情形，尚未逼近 2008 年金融海嘯時的水準，但對於那些期盼在不引發嚴重衰退的狀態下、來有效抑制通膨的央行官員來說，房市發展則是關鍵所在。

根據美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 於 8 月底公布的資料，占美國房市 9 成銷量的成屋市場，7 月銷售連續第 6 個月下降。銷售額較 6 月下滑 5.9%，較一年前下降 20.2%，成屋銷售價格中位數同比上揚 10.8% 至 40 萬 3800 美元，但是較 6 月創下的紀錄性高價下跌 1 萬美元。

野村控股駐新加坡新興市場首席經濟學家暨全球市場調查負責人蘇巴拉曼 (Robert Subbaraman) 表示，利率大幅上升，在通膨調整後實質薪資倒退之際，應該是背負債務的年輕家庭在此生中從未經歷過的。

日本法政大學經營戰略學系教授平田英明則表示，我們將在 2023 年和 2024 年觀察到全球房市的同步下滑，並且警告今年大幅升息對家庭帶來的全面性影響，還需要一段時間才會顯露出來。

在美國舊金山，由於科技公司員工外流、以及利率飆升的影響之下，當地房價在 8 月出現暴跌。根據美國房地產經紀公司 Redfin 的一份報告，在截至 2022 年 9 月 4 日的四周期間，舊金山單戶住宅銷售價格中位數較去年同期下降 7% 至 138 萬美元，且平均售價低於賣方開價，是 2021 年 3 月以來首見。

另外英國房市的跌價也正在加速當中。根據《彭博》數據，倫敦自治鎮區有近半房價持平或下跌；匯豐控股則警告，英國正處於房市低迷的浪潮，且隔年需求甚至有可能大減 20%。

在澳洲，8 月房價則出現近 40 年來的最大月度跌幅。

不過，以紐西蘭的例子來看，雖然該國正經歷房市走緩，但勞動市場繁榮，家戶資產負債表和儲蓄表現穩固，並收緊借貸標準，發生大規模倒債的機會似乎不高。

但是歐洲經濟學家 Niraj Shah 表示，如果各國央行過度收緊，那麼軟著陸的前景就會降低，房價也可能跌得更快，並加劇、拉長衰退。