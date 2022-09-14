美8月通膨恐讓Fed維持激進措施 野村證券估下周升息4碼

隨著美國 8 月消費者物價指數（CPI）公布，市場對聯準會（Fed）已不復存在任何「鴿派」幻想。市場交換合約交易已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼，更令人吃驚的是，下周升息 4 碼（100 個基點）的機率達 20%。與此同時，野村證券直接上調預期，認為 Fed 下周將升息 4 碼。

美國 8 月通膨讓市場篤定 Fed 在下周升息 3 碼。(圖片：ZeroHedge)

美國勞工統計局周二（13 日）公布的最新數據顯示，8 月 CPI 年增率報 8.3%，高於市場預期的 8.1%，交前值 8.5% 小幅回落；剔除波動較大的食品與能源的核心 CPI 年升 6.3%，高於市場預期的 6.1% 與前值 5.9%。按月來看，8 月 CPI 月增 0.1%，高於預期的 - 0.1%，前值為 0%，而核心 CPI 月增 0.6%，高於市場預期與前值的 0.3%。

數據表明通膨居高不下而且範圍廣泛，增加 Fed 堅持激進緊縮政策的時間比預期還久的可能性。

野村證券（Nomura）經濟學家預估，Fed 下周可能升息整整一個百分點，並稱 8 月核心商品與核心服務的通膨廣泛走強，表明一系列通膨升溫的風險可能成真，因此認為 Fed 將做出更有力的回應。

野村經濟學家也預估 Fed 將在 11、12 月分別再升息 2 碼（50 個基點），其中 12 月的升息幅度較先前預測高出 25 個基點。此外，若在 2023 年 2 月升息 1 碼（25 個基點）的預期不變情況下，野村對最終利率的預測為 4.5%-4.75%，較先前高出 50 個基點。

野村經濟學家還說，對 Fed 來說，這是一份令人擔憂的報告，不僅鎖定 9 月升息 3 碼，還可能增加 11 月升息 3 碼的風險。

對於 9 月之後的會議，目前市場定價顯示，11 月有 50% 的可能性升息 3 碼，而 12 月有 25% 的可能性升息 2 碼。這意味著市場定價 Fed 在今年年底的利率恐升至 4% 以上。

市場對 9 月後的升息預估。(圖片：ZeroHedge)

投資人現在完全認為，Fed 會在下周 9 月 20 至 21 日的會議上連續第三次升息 3 碼，甚至還有越來越多人覺得 11 月還會進行同樣幅度升息，預估 Fed 的緊縮周期將在明年 4 月到達終點，屆時利率將達到 4.28%。

市場估利率將在明年 4 月達到 4.28% 的峰值。(圖片：ZeroHedge)

市場預估升息到達頂點後，Fed 會開始降息。在本次 CPI 報告公布後，交易員們認為，Fed 今年更為猛烈的升息會導致經濟衰退，之後不得不更激進降息。市場預估，到明年底，聯邦基金利率將回落至 3.8% 以下。

市場估明年底利率將回落至 3.8% 以下。(圖片：ZeroHedge)

截稿前，根據芝商所（CME）數據，利率期貨市場投資人對 Fed 下周升息 3 碼的機率達到 76%，升息 4 碼的機率達到 24%。