通膨風險趨於緩和 小摩：全球經濟可望免於步入衰退

摩根大通分析師表示，隨著數據顯示很可能出現軟著陸，全球經濟可能會避免衰退。同時補充指出，聯準會 (Fed) 可能對 7 月升息 75 個基點「反應過度」。

小摩在周一 (12 日) 發布的報告中表示，來自主要經濟體的一系列近期數據顯示，通膨和工資壓力正在緩和，消費者信心趨於穩定。

摩根大通補充說：「軟著陸的可能性隨著通膨放緩和就業崗位增加而增加；而與此同時，部位仍處於極低水平。」

分析師表示，在股票方面，能源類股的交易價格大幅折讓，提供了有利的投資機會。

小摩也看好中國，因為中國對新冠疫情的限制有所放鬆，財政紓困措施擴大，增加了對風險資產的押注。

上周的調查顯示，歐洲幾乎可以肯定淪入衰退，通膨率是歐洲央行 2% 目標的 4 倍多。不斷加深的生活成本危機和黯淡的前景也讓消費者對支出保持警惕。

但摩根大通表示，預計歐洲政府將採取行動保護消費者免受能源通膨的衝擊，因為在俄羅斯遭到制裁影響供應中斷後，天然氣價格飆升。

摩根大通表示，歐洲的企業獲利也在「提供經濟動能」。

美國勞工部上月數據顯示，由於汽油成本急劇下降，7 月消費者物價沒有上漲，這讓那些經歷通膨達到 40 年來最高水準的美國人鬆了一口氣。