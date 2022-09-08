高盛預測39%美國主要城市房價明年將下跌

隨著房貸利率飆升和創紀錄房價升值，讓更多買家卻步，美國房市已經降溫。

經濟學家現在預計，這種放緩將導致明年全美近半市場的房價下跌。

高盛全球投資研究公司分析師本周發表報告指出，「雖然我們認為全美房價可能會在 2023 年避免回調，但預計 39% 的大都市地區將出現房價下跌。」

高盛預計，丹佛、鳳凰城和洛杉磯等西部房市明年房價將出現最劇烈的跌幅；而紐約、費城和波士頓等東岸市場的房價會繼續升值。

高盛指出，「根據 Zillow 統計，最近幾個月，新增房源已降低房價 9%；這種降價在 2020 年和 2021 年急劇上漲的大型市場最為常見，可能是未來進一步疲軟的跡象。」「我們認為南部和東南部大都會城市可能會比西部來得好，主要得益於強勁的人口趨勢和絕對更有利的可負擔性。」

在疫情期間，賣家占上風，因為買家爭奪有限的房屋，特別是那些遠距工作趨勢和現金充裕買家尋找第二套住房的城市。

例如，線上房仲公司 Redfin 上月的數據顯示，在愛達荷州 Boise，由於買家退出市場，該市近 70% 的待售房屋在 7 月出現價格下跌。

似乎大多數投資客或購屋族最關注的市場，房價似乎都開始降溫。

根據 Black Knight 最新的房貸監測報告，房價從 6 月到 7 月下跌了 0.77%，為 2011 年 1 月以來的最大單月跌幅。

該報告指出：「縱觀各個地區，十分之一的大都市在 7 月出現房價環比下降，主要集中在西部和西部山區。」

Black Knight 發現，隨著房價下跌，美國 50 個最大的房產市場中，約有 85% 的房價已在 7 月跌落高點，其中三分之一下跌超過 1%，大約十分之一下跌 4% 以上。

Black Knight 解釋，所謂「可融資資產」，也就是屋主在持有房產 20% 股權的同時可以借入的金額，在過去 2 個月下降了 5%。

Black Knight 的 Data & Analytics 總裁格拉伯斯克 (Ben Graboske) 寫道：「在某些房市，再融資減少變得十分顯著，5 個再融資額度最高的西岸市場從 4 月到 7 月相較之前的可融資額度，減少了 10-20%。」