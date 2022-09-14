女股神：Fed升息以壓制通膨是個錯誤 她更擔憂通縮

「女股神」方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 警告，美聯準會 (Fed) 激進升息以壓低通膨，是一個錯誤，她認為美國高通膨正轉為通縮。

伍德表示，Fed 升息來壓低通膨的努力，將被證明是一個錯誤，Fed 主席鮑爾不應將目前通膨環境和 1980 年代初期相提並輪，當年 Fed 主席沃爾克 (Paul Volcker) 將利率升至很高水準，以遏止通膨，但是，她不認為目前情況與當年一樣，她反而更擔心通縮。

伍德指出，消費者物價指數 (CPI) 是一個滯後經濟數據，隨著商品價格及物流運輸價格下降，金價持穩，反映出供應鏈所推動的通膨如今趨於溫和，同時，美國經濟可能已經步入衰退，都將有助於降低物價飆漲的壓力。

伍德曾表示，最佳通膨指標之一，黃金價格在 2020 年 8 月達到 2075 美元的高點，如今已下跌約 15%。木材價格下跌 60% 以上，銅價下跌 30%，鐵礦石下跌 60%，原油下跌 35%。

此外，近期零售商庫存過剩，可能被迫在即將到來的假日購物季進行大幅折扣，將會加劇通膨轉向通縮的趨勢。

另一方面，伍德表示，全球顛覆式創新股票目前的市值約為 8 兆美元，她預計在未來 8 到 10 年內相關資產有望升值至 200 兆美元。