串流媒體漲價潮來了！華納兄弟探索：HBO Max、Discovery+根本賤價

串流媒體服務訂閱成長或許正在放緩，但這不代表業者不會持續漲價。

HBO Max 和 Discovery+ 是華納兄弟探索 (WBD-US) 兩大旗艦串流媒體服務，其財務長 Gunnar Wiedenfels 在周二 (13 日) 的高盛 Communacopia 科技大會上表示，這兩大串流媒體服務的價格「根本被低估」。

Wiedenfels 表示，鑑於服務內容的強大，且明年將合併成為單一服務，公司擁有充足的漲價空間。

華納兄弟探索上個月宣布，計劃於 2023 年年中在美國推出 HBO Max-Discovery+ 合一服務，隨後將向國際市場推出。

雖然華納兄弟探索尚未宣布該合一服務的售價，但 Wiedenfels 的評論表明該公司將以合併作為漲價機會。HBO Max 目前每月 14.99 美元 (無廣告版)、9.99 美元 (廣告版)。Discovery+ 每月 6.99 美元 (無廣告版)、4.99 美元 (廣告版)。

Wiedenfels 指出，HBO Max 本周拿下 38 座艾美獎項，多於其他串流媒體同業，例如 HBO 迷你影集《白蓮花大飯店》拿下艾美獎最佳迷你影集或電視電影、男女配角、最佳導演和最佳編劇共 5 獎，成為本屆艾美獎大贏家。

Wiedenfels 表示，公司策略是將 HBO 得獎節目與 Discovery 輕實境內容結合，這應該可以降低訂閱人數流失率。

串流媒體漲價潮

Netflix (NFLX-US) 目前是最昂貴的主要流媒體服務，標準方案月費 15.49 美元。迪士尼 (DIS-US) 上個月宣布調漲 Disney+、ESPN + 和 Hulu 的價格，其中包括無廣告版的 Disney + 月費自 7.99 美元調升至 10.99 美元。

華納兄弟探索上個月設定新串流媒體訂閱人數目標，包括 2025 年前全球訂閱人數達 1.3 億。該公司也重申目標，預計 2024 年之前該串流業務可以達到損益兩平，2025 年底之前產生 10 億美元獲利。

Wiedenfels 表示，公司並非不惜一切代價追求用戶增長，這樣的政策改變 (獲利重於成長) 讓公司對其串流媒體業務擁有更大的「定價權」。

「我們不會為了訂閱戶而優化。」Wiedenfels 稱這種策略是「舊時代的串流媒體思維」。