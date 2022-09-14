〈紐約匯市〉DXY強升1.5% 創逾兩年最大單日漲幅 非美貨幣跳水

高於預期的美國通膨數據，提振了投資人對聯準會 (Fed) 下周繼續積極升息的押注，美元指數周二 (13 日) 大漲近 1.5%，創下逾 2 年來最大單日升幅，歐元、英鎊和澳幣在內等非美主要貨幣全面跳水。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.49%，報 109.95，單日漲幅為 2020 年 3 月以來最大。

美國稍早公布 8 月消費者物價指數意外上揚，年增率升至 8.3%，在租金和醫療保健成本增加情況下，核心 CPI 年增率甚至高達 6.3%，雙雙高於市場預期，Fed 下周升息 3 碼幾乎已成定局。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「通膨數據遠高於預期，特別令人擔心的是，核心通膨幾乎是預期的兩倍，暫時性通膨的說法將暫時被擱置，並帶動美債殖利率和美元大幅走高，如今關鍵在於觀察下周升息 3 碼的可能性，這幾乎已有定論。」

發布數據後，利率期貨市場放棄對 Fed 下周放慢升息步調的押注，預期 Fed 將連續三度升息 3 碼，使利率區間自當前的 2.25-2.5% 升至 3-3.25%。

美元強勢攀高之際，歐元、英鎊和日元等非美主要貨幣大幅走軟，其中，歐元兌美元下跌 1.5% 至 0.9967 美元，自 3 周高點回落；澳幣兌美元重貶 2.3% 至 0.6726 美元，回吐過去兩個交易日的漲幅。

日元兌美元也貶 1.22% 至 144.55 日元，接近上周創下的 24 年低點。近來有關貨幣當局是否出手干預匯市的討論不斷，在央行總裁黑田東彥發出口頭警告後，日元上周五 (9 日) 獲得提振。

英鎊兌美元貶值 1.6% 至 1.1492 美元。英鎊今日波動幅度較大，英國稍早公布失業率降至 1974 年以來最低水平，一度帶動英鎊觸及 2 周高點，隨後在美國公布通膨數據後大幅回落。

對聯準會積極升息的擔憂情緒，也蔓延至加密貨幣領域。比特幣單日重貶 9.6% 至 20,166 美元，盤中一度逼近 20,000 美元關卡，以太幣下跌 6.8% 至 1,594.9 美元。

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