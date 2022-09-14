CPI利空撼動幣圈 比特幣一度摜破2萬美元大關

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告超預期，比特幣週二 (13 日) 隨著股市和債市一同暴跌，一度摜破 2 萬美元大關，遭遇三個月來最大跌幅。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 粉碎通膨觸頂預期，8 月 CPI 分別月增 0.1% 與年增 8.3%，高於市場預期，而且剔除波動較大的食品和能源價格後，8 月 核心 CPI 升幅擴大， 月增 0.6% 與年增 6.3%，同樣高於市場預期。

由於投資者擔憂聯準會暴力升息，可能引發加密寒冬。鉅亨數據顯示，最大加密貨幣比特幣週二甫觸及近一個月高點 22,764.49 美元，但在 CPI 數據發布後，比特幣隨即斷崖式暴跌，一度短暫跌破 2 萬美元大關。

比特幣一度短暫跌破 2 萬美元大關，爾後小幅回升。(圖片：鉅亨)

截稿前，台北時間週三上午 7 時 30 許，比特幣狂瀉逾 9%，暫報 20,240 美元，失守 2.1 萬美元大關，其他加密貨幣也悉數走低，瑞波幣 (XRP) 暴跌超過 6% ，暫報 0.33 美元，而以太幣 (ETH) 挫低 6 %，暫報 1590 美元，萊特幣 (LTC) 下跌逾 3%，暫報 59 美元。

區塊鏈概念股黯然收黑，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 暴跌 8.84%， Riot blockchain (RIOT-US) 猛跌 9.92%，Marathon Patent Group (MARA-US) 暴跌 11.16%，迅雷網絡技術 (XNET-US) 下滑 0.62%。

分析師指出，比特幣與美股高度相關，其價格走勢主要受宏觀數據和事件驅動。

技術研究公司 Fairlead Strategies 執行合夥人 Katie Stockton 表示：「近期賣超反彈將比特幣從 18,300 美元的長期支撐位推高至 19,500 美元，但目前的情況來看，鑑於目前的長期負面趨勢，我們會拋售比特幣。」

Lolli 聯合創始人 Matt Senter：「從歷史上看，9 月一直是比特幣價格慘淡的時期，過去五年同期，比特幣在 9 月份平均下跌 8.5%，聯準會進一步升息的預測可能導致高敏感的加密貨幣和股市出現價格波動。」

Crypto 獨立市場分析師 il Capo Of Crypto 警告，如果比特幣價格碰巧跌破 19,000 美元，它有可能一路跌至 14,000 美元至 16,000 美元區間內。