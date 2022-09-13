美國8月CPI年增8.3%高於預期 Fed升息3碼箭在弦上

美國周二（13 日）公布 8 月消費者物價指數（CPI）年增率報 8.3%，較前值 8.5% 小幅回落，但高於市場預期的 8.1%；另外排除糧食和能源成本的 8 月核心 CPI 年增率報 6.3%，略高於市場預期的 6.1% 與前值 5.9%，兩項通膨指標雙雙高於預期，可能讓聯準會（Fed）保持連續第三次升息 3 碼（75 個基點）的勢頭。

美國 8 月 CPI 年增率 8.3% 高於市場預期，將強化 Fed 連續第三次升息 3 碼態勢。(圖片：ZeroHedge)

按月來看，8 月 CPI 報 0.1%，較 7 月的 0% 微幅成長，高於預期的 - 0.1%；值得注意的是，8 月核心 CPI 從前值 0.3% 升至 0.6%，高於市場預期的 0.3%，凸顯通膨依然持續升溫。

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.6%，遠高於市場預期與前值 0.3%，通膨仍有升溫跡象。(圖片：ZeroHedge)

汽油價格持續下降 食品、住房等價格持續升溫

8 月整體通膨回落得益於汽油價格持續下降。(圖片：ZeroHedge)

市場認為，美國 8 月通膨加速表明美國民眾生活成本仍居高不下，儘管汽油價格持續下降，但物價壓力仍處在歷史新高且普遍存在，同時也意味著 Fed 要實現通膨目標還有很長的一段路要走。

8 月整體能源價格指數月減 5%，創下 2020 年 4 月以來最大降幅。其中汽油價格指數月減 10.6%，燃油價格則下跌 5.9%，而在燃油價格下跌的推動下，機票價格月減 4.6%。

另一方面，8 月食品價格指數成長 0.8%，7 月漲幅為 1.1%，主要受到家庭以外食品價格推動。按年來看，食品價格指數 8 月年增 11.4%，創 1979 年 5 月以來最大漲幅，其中家庭食品指數上漲 13.5%，創 1979 年 3 月以來最大漲幅。

與此同時，住房成本繼續增加，8 月住房指數月增 0.7%，高於 7 月的 0.5%。8 月租金指數上漲 0.7%，業主等效租金（OER）上漲 0.7%。按年來看，住房價格指數上漲 6.24%，較 7 月的 5.69% 大幅成長，創 1990 年 8 月以來新高。與此同時，租金通膨率升至 6.74%，創有紀錄以來新高。

其他方面，8 月醫療價格指數也有所攀升，月增 0.7%，高於 7 月的 0.4%，而新車、汽車保險與維修的價格有所成長，二手車與卡車價格延續近期跌勢。另外，薪資水準已連續第 17 個月相對生活成本下滑。

Fed 在 9 月升息 3 碼已勢在必行

美國 8 月 CPI 放緩恐怕難以阻止 Fed 在下周的貨幣政策會議上大幅升息 3 碼，直到 CPI 降至 2% 的目標水準才會放鬆政策。

高盛交易員 John Flood 曾表示：「有趣的是，當分析 Fed 決策方向精準的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）上周發表文章時，實際上等於 Fed 提前宣布了 9 月 21 日貨幣政策會議升息 3 碼的決定。」

數據公布後，芝商所（CME）的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 9 月加息 3 碼的機率升至 82%，升息 4 碼（100 個基點）的機率升至 18%，升息 2 碼（50 個基點）的機率降至 0%。

(圖片：芝商所 FedWatch Tool)

專家看法

彭博經濟學家 Anna Wong 與 Andrew Husby 表示，8 月核心 CPI 出乎意料的強勁，多數人先前認為隨汽油價格下跌將帶動其他物價下滑，然而數據出爐後並非如此，這表明薪資如今已成為通膨的頭號推手。由於 Fed 官員已經高度擔心潛在的薪資物價螺旋式上漲（wage-price spiral），因此可能在 2023 上半年繼續升息。

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合主管 Mike Loewengart 表示，今天的 CPI 數據清楚表明，在通膨確實降溫之前還有很長一段路要走，而外界認為經濟正處在下行軌道，Fed 將停止升息的預期可能為時過早。

Nationwide 資深分析師 Ben Ayers 表示，8 月核心 CPI 再度跳升，削弱汽油成本下滑所推動的整體通膨率走弱，而這應該會讓 Fed 在下次會議上穩妥升息 3 碼。

市場反應

數據公布後，美股三大指數期貨全走跌，隨後美股開低走低，道瓊工業指數下跌逾 600 點或近 2%，那斯達克綜合指數跌逾 350 點或近 3%，標普 500 指數跌近 2.3%，費城半導體指數跌近 4%。

美國 10 年期公債殖利率升至 3.422%，美元指數升破 108 關卡至 109.305，黃金下挫逾 20 美元，現報每盎司 1,717 美元。另外，國際油價也數據受影響走勢波動，截稿前 11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.59%，10 月到期的西德原油期貨下跌 0.27%。