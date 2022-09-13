路透調查：下周Fed再升3碼 利率長時間維持在高點

路透周二（13 日）公布的經濟學家調查顯示，美國聯準會（Fed）下周將再次升息 75 個基點，且利率升抵高峰後，Fed 可能會讓利率長時間維持在高點。

市場預料 Fed 在 9 月 20 日至 21 日會議上將連續第三度升息 3 碼，決策官員對此幾乎未採取任何行動阻止市場定價。而 Fed 偏好的通膨指標，是 2% 通膨目標的三倍以上。

接受路透調查的 72 位經濟學家中，44 人預測 Fed 在 6 月和 7 月兩度上調利率 3 碼後，下周將再度把聯邦資金利率調高 75 個基點，而一個月前預料升息 3 碼的經濟學家，比率只佔 20%。

若經濟學家預測準確，Fed 的政策利率區間將升至 3.00%-3.25%，為 2008 年初以來最高紀錄。其餘 39% 經濟學家仍預估 Fed 升息 2 碼。

這種市場預期轉變，已使美元兌一籃子貨幣衝上 20 年高峰，強勢美元預料將延續至明年初。

Bank of America Securities 首席美國經濟學家 Michael Gapen 說：「如果 Fed 最近幾個月基調出現變化，那就是走向更堅定降低通膨的方向，即使經濟面臨下行風險」。Gapen 是接受調查的經濟學家之一。

逾 80% 受訪者表示，若聯邦資金利率攀抵高峰，相較於快速降息，Fed 更可能讓利率長時間保持不變。

Fed 主席鮑爾上月底在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說時表示，將持續升息，且利率將保持在高檔一段時。他說：「恢復物價穩定可能需要保持限制性政策立場一段時間，且歷史紀錄對過早放寬政策已有強烈警告。」

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 說：「明年我們看不到 Fed 降息，這為時過早。他們沒足夠證據表明通膨正朝目標持續下降。」Guatieri 也是接受調查的經濟學家。