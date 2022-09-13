對通膨通期走低 美債殖利率下跌

由於市場消化了顯示通膨預期下降的消費者信心數據，美國國債殖利率周二 (13 日) 走低。

美東時間清晨 6:25，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 4.4 個基點至 3.318%。30 年期美國國債殖利率下跌 3.3 個基點至 3.48%。

同時，2 年期國債殖利率也下跌 4.1 個基點至 3.53%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

紐約 Fed 的消費者預期調查顯示，8 月美國人預計通膨將在未來一年達到 5.7%，低於 7 月的 6.2%，為 2021 年 10 月以來最低。

數據方面，投資人將關注美國最新的同比通膨率和核心通膨率，以及 8 月的環比通膨率。

市場預計 Fed 將在下周第 3 次升息 75 個基點的可能性為 90%，但債券市場基本上顯示市場的確認為通膨軌跡正在走低。

能源、二手車甚至食品的價格略有下降。但百達財富管理投資長魯伊斯 (Cesar Perez Ruiz) 表示，商品和服務的通膨存在關鍵差異。

他說，「商品通膨下降會降低總體通膨，但大家應該需要從數字中尋找兩件事：一是 CPI 中位數，二是核心 CPI。因為服務通膨如租金和工資繼續走高，將決定我們所有人都在關注的關鍵事情，以保持這種風險意識：何時以及什麼會讓 Fed 轉向。」

然而，該財富管理公司認為總體經濟情緒繼續減弱，並預測美國將出現溫和衰退，2023 年 GDP 將收縮 0.8%。

魯伊斯表示，對於升息，「我們的看法是 75、50，然後是 25 基點。」「預計明年不會降息，關鍵問題是什麼會讓他們轉向。」

與此同時，瑞士信貸首席美國股票策略師戈盧布 (Jonathan Golub) 周一 (12 日) 表示，由於通膨下降，Fed 會比預期更早停止升息，這可能會推動市場反彈，「這其實市場已普遍定價。」「去加油站加油時，每個人都注意到汽油價格下跌，原油價格下跌。甚至食物價格也在下跌。因此，它的確已經出現在數據中。而且，這是個非常大的潛在的正面因素。」

周二還將公布石油庫存數據、衡量每月消費者信心的 IBD/TIPP 經濟樂觀指數、每月預算報表和 30 年期債券拍賣。