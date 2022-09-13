紐約Fed調查：8月消費者對未來通膨預期進一步下滑

美國紐約聯邦準備銀行周一（12 日）公布的最新調查報告顯示，8 月份消費者對未來通膨預期進一步下滑，給正在努力抑制物價的聯準會（Fed）官員帶來好消息。

報告顯示，8 月份消費者對美國未來三年通膨的預期降至 2.8%，低於 7 月的 3.2% 與 6 月的 3.6%；對未來一年通膨預期從 7 月的 6.2% 降至 5.7%，而未來 5 年的通膨預期為 2%，前值為 2.3%。

其中消費者對三年通膨預期已連續第四個月下降，先前該通膨預期在 2021 年 9 月和 10 月達到 4.2% 的高點，恰逢 Fed 暗示將很快開始縮減每月的資產購買規模，從而取消疫情時期的政策支持。縮減過程於今年 3 月結束，當時 Fed 將利率從接近零的水準上調。

儘管 8 月消費者對通膨預期有所下滑，但預期一年後收入成長仍維持在 3% 不變，此外預估一年後家庭支出成長 1 個百分點至 7.8%，認為未來家庭支出成長將遠高於收入。

此外，美國對汽油價格上漲的預期也在持續減弱，報告顯示美國家庭目前預估一年後的油價基本持平，而對未來一年食品價格變化預期下降 0.8 個百分點至 5.8%，對房屋租金預期下降 0.3 個百分點至 9.6%。

就業方面，消費者認為明年失業的可能性較 7 月還低，而找到新工作的可能性有所提升。另外認為自己有辭職傾向的人比例降至 2021 年 3 月以來新低，凸顯就業市場仍然穩健。

值得注意的是，對房地產市場的預期也有所緩和，房地產市場價格一直大幅成長，但近幾個月來有所降溫。

報告顯示，房價預期中值大幅下降 1.4 個百分點至 2.1%，為 2020 年 7 月以來新低，這種下降是基於廣泛的人口與地理區域，自 2022 年 4 月的 6% 以來，房價預期已下降近三分之二。房價與租金的下降與房利美（Fannie Mae）上周公布的調查數據相符。

在利率上升的背景下，調查報告中顯示消費者仍持樂觀看法，認為未來經濟環境情況變得更糟的受訪者減少，預估一年後美股上漲的平均機率上升 2.1 個百分點至 36.4%。

不過，調查結果也顯示經濟形勢好壞參半。未來三個月無法償還最低債務的平均季率上升 1.4 個百分點至 12.2%，為 2020 年 5 月以來最高水準。紐約 Fed 調查報告是基於約 1,300 戶家庭輪流抽樣調查進行。