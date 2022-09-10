Fed加速QT恐引發市場震盪 美國股債考驗重重

隨著美國聯準會 (Fed) 在本月加快量化緊縮 (QT) 步伐，部分投資人擔憂，美國經濟恐被迫承受巨大壓力，進而導致今年股債市面臨殘酷考驗。

為了支撐經濟，Fed 在疫情期間將資產負債表擴大一倍至近 9 兆美元，一直到今年 3 月才停止購債，並逐步啟動縮表。繼 6 月起以每月 475 億美元的速度減持美國公債和抵押擔保證券 (MBS) 後，Fed 9 月開始讓縮表規模擴大到 950 億美元，以收回疫情期間向市場挹注的流動性。

鑒於縮表速度加快，部分投資人正在削減股票和債券部位，他們擔心 Fed 的行動將推高利率、帶動美元飆漲，進而打壓資產價格。

愛馬仕投資管理 (Federated Hermes) 首席股票市場策略師 Phil Orlando 認為，在美國經濟邁向衰退之際，Fed 加快 QT 腳步恐使股價加速下跌，並推高債券殖利率。他近期才將現金部位調升至 20 年高點。

在 Fed 推進量化緊縮之下，股票和債券市場已承受巨大壓力。今年迄今，標普 500 指數已下跌 14.6%，繼先前飆漲 182 個基點後，美國 10 年期公債殖利率也在近期站上 3.3%。

雖然有數據顯示，就算身處在利率上升的環境下，美國經濟依然保持韌性，但也有許多經濟學家認為，貨幣緊縮正在提高美國在明年步入經濟衰退的可能性。

美國經濟衰退疑慮正在升高。(圖：AFP)

紐約聯準銀行曾在 5 月預測，Fed 資產負債表預估將在 2025 年前減少約 2.5 兆美元，市場對於這會如何影響美國經濟的看法各有不同。

愛馬仕投資管理的 Orlando 認為， 資產負債表每減少 1 兆美元，相當於隱含升息 25 個基點 (1 碼)。BMO 資本市場美國利率策略主管 Ian Lyngen 則表示，不用等到 2025 年，明年縮表規模就可達到 3 兆美元。

另一方面，法國興業銀行北美量化策略主管 Solomon Tadesse 預估 Fed 最終將縮表 3.9 兆美元，並警告，擴大 QT 可能會在市場引發另一波跌勢，甚至可能使標普 500 指數跌到 2900-3200 點區間。

Fed 將在美東 9 月 21 日公布利率決議，投資人將關注下周的 8 月消費者物價指數 (CPI)，尋求通膨觸頂跡象。

Harbour Capital Advisors 投資組合經理 Jake Schurmeier 表示，金融環境收緊導致流動性下滑，讓持有大量債券部位變得更加困難，且未來還可能出現更巨大的波動。

雖然他認為長天期美國公債具有吸引力，但在波動性降低之前，他不願意增加更多風險。

高盛資產管理 OCIO 負責人 Timothy Braude 也在減少股票配置，因為他預期，Fed 的量化緊縮將加劇市場波動，很難說哪些領域會受到更嚴重的影響。