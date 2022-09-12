馬斯克警告Fed大幅升息 恐導致通貨緊縮 市場提出多樣看法

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克警告，美聯準會 (Fed) 大幅升息，可能將導致通貨緊縮。不少市場人士與專家也提出相關看法。

馬斯克在推特上表示：「Fed 大幅升息，有引發通貨緊縮的風險。」他的推文隨後也引起廣泛關注。

Northmantrader 創辦人兼市場策略師 Sven Henrich 認為，主要風險在於 Fed 對後果遲鈍，央行一開始反應太慢，如今正在踩剎車，他強調，Fed 過度依賴回顧性數據，可能因此帶來風險。

黃金支持者、比特幣反對人士 Peter Schiff 表示，Fed 冒著惡性通貨膨脹的風險，更高的償債成本、嚴重的經濟衰退、爆炸性的聯邦預算赤字和資產價格暴跌，將會導致美國面臨較 2008 年更嚴重的金融危機。屆時 Fed 將採取大規模量化寬鬆政策來應對，從而使美元重挫並推升價格。

美國國會女議員南希 · 梅斯 (Nancy Mace) 則指出，Fed 與通膨的鬥爭將帶來一些痛苦，相關行動可能使美國經濟陷入衰退。

馬斯克的推文，是在方舟投資 (ARK) 創辦人伍德提出通縮警告後發布。

伍德說：「黃金和銅等領先的通膨指標如今顯示出通縮的風險。即使是油價也已從高點下跌了 35% 以上，抵銷了今年的大部分漲幅。」

伍德也指出，通膨正在轉變為通縮，最好的通膨指標之一，黃金價格在 2020 年 8 月達到 2075 美元的高點，如今已下跌了約 15%。木材價格下跌了 60% 以上，銅價下跌 30%，鐵礦石下跌 60%，原油下跌 35%。