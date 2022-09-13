〈美股早盤〉美8月通膨嚇壞市場 主要指數開低走低 道指狂瀉600點

美國今公布的 8 月消費者物價指數（CPI）年增率與核心年增率雙雙高於市場預期，可能讓聯準會（Fed）保持連續第三次升息 3 碼（75 個基點）的勢頭，美股周二（13 日）開低走低，道指狂瀉逾 600 點。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 600 點或近 2%，那斯達克綜合指數跌逾 350 點或近 3%，標普 500 指數跌近 2.3%，費城半導體指數跌近 4%。

數據顯示，8 月 CPI 年升 8.3%，略高於市場預期的 8.1%，但較前值 8.5% 小幅回落，8 月核心 CPI 年升 6.3%，不僅高於市場預期的 6.1%，也高於前值 5.9%。

值得注意的是，8 月核心 CPI 月增率報 0.6%，均高於前值與預期的 0.3%，透露通膨仍在持續升溫。另外，8 月 CPI 月增率也從前值的 0% 升至 0.1%，高於市場預期的 - 0.1%。

截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch Tool 數據，Fed 在 9 月升息 3 碼的機率升至 82%，升息 2 碼的機率降至 0%，而升息 4 碼（100 個基點）的機率升至 18%。

美國 8 月 CPI 數據公布後，美股三大期貨短線下挫，其中那指期貨跌逾 2%，標普 500 指數期貨與道指期貨也紛紛跌逾 1%。

另外，國際油價也受到影響走跌，回吐先前漲幅，11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.5%，至每桶 93.53 美元；10 月到期的西德州原油期貨下跌 0.32%，至每桶 87.50 美元。

黃金短線下挫近 30 美元或近 1.7%，報盎司 1,711.30 美元；美國 10 年期公債殖利率與美元指數短線分別升至 3.45% 與 109.53。

美國銀行（Bank of America）的最新調查顯示，在經濟衰退的陰影籠罩下，投資人正在集體逃離股市，股票配置處在歷史低點，現金部位將在歷史高點。以 Michael Hartnett 為首的策略師周二在一份報告中寫道，預估經濟衰退的投資人數量達到 2020 年 5 月以來新高。

不過摩根大通（JPMorgan Chase）表示，全球經濟軟著陸的可能性越來越大，將繼續替風險資產提供助力。Marko Kolanovic 和 Nikolaos Panigirtzoglou 等研究團隊周二在報告中寫道，近期數據顯示，通膨和薪資壓力放緩，經濟增長反彈，消費者信心走穩，暗示全球將避免衰退。

截至台北時間周二（13 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 2%，至每股 78.62 美元

甲骨文上季營收符合預期，主因是受到最近收購軟體製造商 Cerner 的提振，不過獲利和財測低於分析師預期，但由於執行長 Larry Ellison 在財報會議中暗示亞馬遜一些雲端大客戶可能轉移到自家平台，股價應聲走揚，該股盤前上漲近 2%。

Wolfspeed(WOLF-US) 早盤下跌 2.53%，至每股 113.89 美元

美國電源晶片製造商 Wolfspeed 日前表示，隨著市場需求增加，將在北卡羅萊納州新建價值數十億美元的晶圓廠，生產電動車等提供動力的半導體晶片。雖然傳統電源管理晶片原料以矽為主，也用於電腦和手機處理器，但 Wolfspeed 使用較新材料，就是第三類半導體材料碳化矽。Wolfspeed 認為是這項技術的領導者，生產全球 60% 以上碳化矽晶片。

Wolfspeed 獲華爾街投行 Evercore ISI 青睞，將其股票評等升至「跑贏大盤」（outperform），並稱該公司是投資目前電動車轉型潮的最佳方式之一。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 0.99%，至每股 41 美元

向媒體爆出推特資安問題的吹哨人、推特前資安主管扎特科（Peiter Zatko）將於周二（13 日）赴美國參院就先前爆料內容作證。與此同時，同日也正逢推特股東就馬斯克收購交易進行投票的最後期限，外傳多數股東已同意出售公司。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.8，預期 90.8，前值 89.9

美國 8 月 CPI 年增率報 8.3%，預期 8.1%，前值 8.5%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.1%，預期 - 0.1%，前值 0%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 6.3%，預期 6.1%，前值 5.9%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

瑞士信貸國際財富管理投資長 Nannette Hechler-Fayd’Herbe 表示，目前期望 Fed 對通膨觸頂一事做出反應仍為時過早。他稱，看看標普 500 指數，從技術面來看，已經有強大的支撐水準，因此能想到一旦市場最終意識到 Fed 最快不會再 2023 年降息，波動性將把指數帶到這個水準。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，若連續兩份報告顯示通膨急遽減速，再加上先前「金髮女孩」就業報告，這將是一個真正令人鼓舞的跡象，可能引發市場更廣泛的反彈。不過，這可能不足以改變 Fed 的利率路徑，使其傾向下周更溫和的 2 碼（50 個基點）升息，但可能會減緩此後的緊縮步伐。

北歐聯合銀行分析師 Niels Christensen 認為 Fed 將升息 3 碼，即便是通膨數據疲弱，因為 Fed 主席鮑爾上周談話暴露出堅定態度，明確表示要對抗通膨，但預料 Fed 可能會放慢腳步。