美股恐遇逆風 企業獲利預估大幅下修、高層頻繁提及「衰退」

美股才剛中止連三周跌勢，反彈動能能否延續，關鍵之一在於 10 月開始的企業財報季。從華爾街預測來看前景似乎不容樂觀，不僅企業獲利成長預估下修幅度是疫情爆發初期以來之最，經營層在法說會中提及「衰退」的頻率，也超越 2020 年第 1 季疫情爆發初期。

根據 FactSet 分析師 John Butters 發布的預測，標普 500 指數成分股第 3 季獲利預估成長 3.7%，是 2020 年第 3 季以來最慢增幅。該預估增幅與 6 月 30 日相比已被下修 5.5 個百分點，是 2022 年第 2 季疫情導致景氣急凍以來的最大調降幅度。

FactSet 表示，企業獲利預估下修可能反映企業令人失望的財測：標普 500 成分股企業中，63 家財測不如預期，40 家優於預期。

此外，企業對前景也愈來愈悲觀，標普 500 成分股有 240 家公司的高層，在最近一次法說會中提到「衰退」(recession) 一詞，是 2010 年開始統計以來最高，刷新 2020 年第 1 季疫情爆發初期寫下的 212 家紀錄。

分析師舉多項因素分析美股上漲的基礎仍脆弱，高通膨、經濟降溫、Fed 升息等都構成威脅。(圖: AFP)

近期股市反彈，顯示市場仍為企業獲利可望溫和成長的看法買單，經濟數據也顯示，美國的就業和消費者支出依舊保有韌性。

然而一些分析師和投資人警告，股市最近的漲勢依然脆弱，一旦經濟數據突然惡化，隨時可能轉跌。

Aspiriant 投資策略及研究執行董事 Dave Grecsek 分析，眼前面臨令人不安的組合：極高的通膨、正在降溫的經濟、快速緊縮的央行，還有居高不下的股市估值。他說：「考慮到各種因素，此刻並不適合增加風險部位。」

以未來 12 月預估盈餘計算，標普 500 成分股企業本益比為 17 倍，雖然低於五年均值，但較第 2 季季末的水準上升，部份原因是股價上漲，但獲利預測下滑。

許多投資人擔心，由於聯準會 (Fed) 強力緊縮貨幣政策，企業將愈來愈難以把增加的成本轉嫁給消費者。Brandywine Global 投資組合經理人 Anujeet Sareen 警告，如果企業營收下降，但勞動力、原物料及其他成本上升，將讓企業獲利面臨逆風。

瑞信集團美股首席策略師 Jonathan Golub 則有不同看法。他表示，雖然許多投資人把獲利預測下修視為惡兆，但歷史經驗顯示，在高通膨時期，獲利通常在衰退開始之前兩個月才會觸頂。這代表獲利預測必須出現更大幅度的下滑，才能視為經濟衰退將至的預兆。