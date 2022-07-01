「大賣空」本尊：美股跌勢可能才到一半 接下來面臨企業獲利壓縮

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 表示，美股跌勢可能才走到一半，之前遭遇本益比的「倍數壓縮」，接下來將面臨「獲利壓縮」。

貝瑞在推特上說：「今年上半年，標普 500 指數經通膨調整後的跌幅為 25-26%，那斯達克下跌 34-35%，比特幣則跌了 64-65%。已經發生的是倍數壓縮 (multiple compression)，接下來則將發生獲利壓縮 (earnings compression)。或許 (美股下跌) 才走到一半。」

取自 Michael Burry 推特。

貝瑞發言的時刻，正逢標普 500 指數寫下 1970 年以來最糟上半年表現，也就是尼克森擔任美國總統時期以來的最差表現。

倍數壓縮指公司雖然獲利良好，但股價下跌導致本益比下滑。獲利壓縮，則是本益比的分母、即每股盈餘 (EPS) 也開始受到影響。

美國最近陸續有企業發布獲利預警，最新一例是高檔家具連鎖商 RH(RH-US) 。RH 周三盤後發布全年獲利預警，導致股價周四暴跌 10.5%，其執行長 Gary Friedman 警告，由於通膨炙熱、房價高漲、利率升高，現在的經濟不確定性可以和電影「大賣空」的場景相比擬。

貝瑞現為 Scion 資產管理公司創辦人，他 6 月下旬表示，美國聯準會 (Fed) 可能被迫改變緊縮立場，原因是零售業的「長鞭效應」(bullwhip effect) 將引發通縮動能，導致消費者物價指數 (CPI) 增速放緩。

「長鞭效應」指供應鏈終端需求的細微變化，在中間各個層級的供應商評估時被逐層放大，導致上游存貨過多。

貝瑞也曾在 5 月 25 日警告，類似 2008 年的危機可能重演。