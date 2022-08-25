路透調查：全球股市凜冬將至 多個主要股市今年估收黑

路透最新調查顯示，全球股市即將進入寒冬，分析師調降三個月前對大部分主要股市的年終預測，代表恐怕無法完全收復上半年的跌幅，並警告已然黯淡的展望現在正面臨更多下行風險。

路透在 8 月 9 日到 23 日調查超過 150 名股市分析師，結果顯示，17 個主要指數當中，絕大部分在下半年只會出現各問數漲幅，顯然無法彌補上半年的兩位數漲幅。就連指數能否達到被下修預測值的中位數，也存在極大不確定性。

投資人擔憂全球經濟前景，使主要指數在第 2 季重挫，雖然目前略有回升，今年來走勢距離翻紅還早，例如 MSCI 全球股市年初至今仍下跌 16%。

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 說：「雖然最近的上漲很一吸引人... 仍然不過是熊市反彈。我們已經警告過投資人，不要陷險過深。通膨毫無被馴服的跡象，企業獲利預測必須調整，對股市的熱情找不到其他市場因素的支撐。」

標普 500 全年料收黑。(圖: AFP)

根據路透的另一份問券，95 位當中有 58 位、即超過 60% 的受訪策略師認為，今年年終預測偏向下行，其餘 37 位較樂觀，認為可能優於預期。

美銀的歐股策略主管 Sebastian Raedler 說：「我們預料成長動能持續減弱，意味著股市將下滑。雖然最近一些總經數據比較良好，我們認為基本格局不會有所改變。」

Raedler 列舉主要股市面臨的幾大風險，包括美國聯準會 (Fed) 大幅升息、歐洲潛在的天然氣短缺、中國房地產危機等。

不過，儘管超過四分之三的分析師認為，本地市場未來三個月的波動性將升高，但有超過半數的人認為，第 4 季再次暴跌的可能性偏低。

路透調查，左圖為股市未來三個月暴跌的可能性，右圖為股市未來三個月的預期波動性。

在所有主要股市當中，歐股因為經濟危機加深，預料表現墊底。美股也不怎麼令人期待，標普 500 指數全年預料將下跌近 10%。

只有新興市場較值得期待，印度、巴西和墨西哥股市全年可望交出亮麗漲幅，此外，英國富時指數年線也有機會收紅，預估上漲約 1%。